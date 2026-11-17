Artur i Joanna znów razem w 1961. odcinku „M jak miłość”

W 1961. odcinku „M jak miłość” kochanka Artura osiągnie swój cel i ponownie go odzyska. Powstaje jednak pytanie, czy Rogowski wróci do Joanny z prawdziwej miłości, czy po prostu znajdzie się w sytuacji bez wyjścia.

Mężczyzna stracił szansę na odzyskanie Marysi oraz rodziny, ponieważ w grabińskim domu Mostowiaków nie ma już dla niego miejsca. Powrót do dawnego życia okaże się niemożliwy, dlatego Artur z braku alternatywy postawi na wspólną przyszłość z Joanną.

„A gdyby teraz twoja żona pozwoliła ci wrócić, wróciłbyś?” - padnie pytanie z ust Joanny podczas potajemnego spotkania z Arturem w kawiarni w Gródku.

„Przecież wiesz, że nie...” - zapewni ją Rogowski, choć jego słowa będą całkowicie mijać się z prawdą.

Tym sposobem w 1961. odcinku „M jak miłość” płomienny romans Artura i Joanny wybuchnie na nowo. Tym razem jednak młoda kochanka męża Marysi nabierze pewności, że właśnie otwiera się przed nimi wspaniały etap wspólnego życia.

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Robert Moskwa tłumaczy zachowanie Artura i broni jego romansu z Joanną w „M jak miłość”

Robert Moskwa w najnowszym wydaniu „Kulis serialu M jak miłość” wstawił się za uczuciem Artura i Joanny, co ściągnęło na niego falę ostrej krytyki ze strony fanów produkcji. Odtwórca tej roli przyznał otwarcie, że prywatnie również postawiłby na kochankę zamiast na żonę, mimo iż nie powinno się budować własnego szczęścia na dramacie zdradzonej partnerki.

„Gdybym ja był na miejscu Artura, bo to dosyć często padające pytanie, poszedłbym z zamkniętymi oczami w tę relację z Joanną dlatego, że to jest autentyczne. Oni się naprawdę w sobie zakochali, więc jeśli gdzieś nagle się pojawia piękna, czysta, krystaliczna miłość, nieokiełznana, nieposkromiona, to powinniśmy to pielęgnować, powinniśmy temu kibicować. I o to do was apeluję. A Marysia? To jest fantastyczna kobieta. Kochacie ją od lat. To jest ikona. Marysi życzę, żeby odnalazła równie wielką, piękną miłość... Arturowi życzę, żeby nie żałował nigdy tego co zrobił, a Marysi i Arturowi razem życzę, żeby zostali prawdziwymi, wielkimi przyjaciółmi” - przekazał w materiale Robert Moskwa.

Nowy mężczyzna w życiu Marysi w „M jak miłość”. Czy Rogowska znów się zakocha?

Twórcy „M jak miłość” na razie trzymają w tajemnicy informację o tym, czy Marysia również odnajdzie nową miłość i straci głowę dla innego partnera, podobnie jak wcześniej Artur oszalał dla Joanny. Wiadomo jednak na pewno, że jeszcze w tym roku, przed zakończeniem bieżącego sezonu serialu, w Grabinie pojawi się uroczy Jerzy Wielicki (Marcin Kwaśny), którego życie kobieta ocaliła w mazurskim lesie. To jednak nie jedyny mężczyzna, który wkroczy do jej świata.