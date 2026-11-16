„M jak miłość”, odcinek 1958. Niezręczne spotkanie Marysi i Artura po zdradzie

„M jak miłość”, odcinek 1958. Basia i Agnes ściągną Artura do domu w Grabinie

Główną inicjatorką rzekomo przypadkowego spotkania skłóconych rodziców okaże się Basia, która sprawi, że Artur znów przekroczy próg niedawno opuszczonego domu. Podczas rozmowy na ganku dziewczyna wspólnie z Agnes uzna, że ojciec mógłby przyjechać i zbadać Barbarę, choć seniorka wcale nie wymaga domowej konsultacji medycznej. Siostry liczą na to, że wizyta Rogowskiego w Grabinie stworzy okazję do spotkania z Marysią i zmusi małżonków do rozmowy. Rzeczywistość bardzo szybko zweryfikuje jednak te misterne plany oraz uknutą przez dziewczyny intrygę.

Niezręczne spotkanie Marysi i Artura w 1958 odcinku „M jak miłość”

Kiedy Rogowski zjawi się w domu, aby przeprowadzić badanie Barbary, zszokowany wyraz twarzy Marysi wprawi go w ogromne zdumienie.

„A co ty tu robisz?” - zapyta Rogowska męża w 1958 odcinku „M jak miłość”.

„Przyjechałem zbadać mamę, myślałem, że wiesz...” - uzna lekarz.

„A mama źle się czuje?” - zapyta zaniepokojona Rogowska. W tym momencie do rozmowy włączy się Agnes i wyjaśni, że babcia potrzebowała konsultacji, ale nie chciano wcześniej martwić tym Marysi. Te tłumaczenia mijają się z prawdą, ponieważ zdrowie Mostowiakowej jest stabilne, a cała akcja miała jedynie doprowadzić do konfrontacji małżonków. Zaskoczona żona podziękuje lekarzowi za fatygę i pospiesznie opuści kuchnię. Dalsze wydarzenia skomplikują jednak nagłe pojawienie się Żaka i Kisielowej, które zmusi Marysię oraz Artura do spędzenia ze sobą znacznie większej ilości czasu.

Duży wpływ na przebieg wizyty będzie miało zamieszanie wywołane przez Roberta oraz towarzyszącą mu Zofię (Małgorzata Rożniatowska). Żak wpadnie do Mostowiaków, od progu prezentując ugryzioną dłoń, co sprawi, że Rogowski natychmiast udzieli pomocy poszkodowanemu sąsiadowi. Domownicy błyskawicznie zorientują się, że dramatyczne relacje mężczyzny o ataku groźnej „bestii” oraz „napadzie” są mocno przesadzone. Początkowo przerażona stanem męża Kisielowa szybko zmieni nastawienie, gdy tylko zobaczy na zdjęciu małego pieska, który miał rzekomo tak dotkliwie poturbować Roberta.

Całe to zamieszanie sprawi, że w 1958 odcinku „M jak miłość” Marysia i Artur będą zmuszeni przebywać w swoim towarzystwie znacznie dłużej. Wspólnie spędzony czas nie przyniesie jednak przełomu ani pojednania między małżonkami. Nad parą wciąż wisi widmo ostatecznego rozstania oraz rozwodu.

Kiedy oglądać 1958 odcinek „M jak miłość” w TVP2?

Telewizyjną premierę 1958 odcinka serialu „M jak miłość” zaplanowano na wtorek, 17 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.

M jak miłość. Dramat Basi po rozstaniu Rogowskich. Usłyszy szokującą rozmowę Artura z kochanką