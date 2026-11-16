„Hotel Paradise 13”. Jest data Superpandory. Wyjdzie na jaw, kto spotyka się ze sobą po finale

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-11-16 15:55

Ostatni odcinek 13. odsłony „Hotelu Paradise” nie kończy emocji przygotowanych dla sympatyków programu. Zaraz po ogłoszeniu wyników rywalizacji odbędzie się kolejne istotne wydarzenie, wyczekiwane przez wiernych widzów formatu. Padła data emisji Superpandory. Wiemy już, kiedy bohaterowie show znów zasiądą obok siebie i opowiedzą, jak ułożyło się ich życie po opuszczeniu planu.

Uczestnicy Hotelu Paradise 13 siedzą na kanapach podczas wieczornej Pandory. O dacie Superpandory przeczytasz na Eska.
Autor: TVN/ Materiały prasowe

„Hotel Paradise 13” i data Superpandory. Kiedy i gdzie oglądać spotkanie uczestników?

Ostateczne starcie w 13. sezonie „Hotelu Paradise” zaplanowano na poniedziałek, 23 listopada 2026 roku. Właśnie wtedy fani formatu poznają werdykt i przekonają się, który duet sięgnie po główną wygraną w obecnej edycji programu. To jednak nie koniec atrakcji przygotowanych na ten wieczór. Z komunikatu opublikowanego na Instagramie wynika, że specjalna Superpandora trafi na platformę Player w poniedziałek 23 listopada, bezpośrednio po zakończeniu odcinka finałowego.

Na czym polega Superpandora w programie „Hotel Paradise”?

Format ten stanowi wyjątkowe podsumowanie całej edycji, pozwalające sprawdzić, jak potoczyły się losy graczy po wyjeździe z egzotycznego kurortu. Widzowie zyskają szansę na powrót do kluczowych wątków i dowiedzą się, które związki przetrwały próbę czasu po wyłączeniu kamer oraz czym obecnie zajmują się dawni mieszkańcy. Podczas rozmów powrócą kwestie najbardziej elektryzujące publiczność przez ostatnie tygodnie. Bohaterowie opowiedzą o swoich aktualnych relacjach, zdradzą zakulisowe ciekawostki i odniosą się do głośnych afer z czasów nagrań. Dyskusje obejmą zatem wzajemne uczucia, dawne spory oraz wydarzenia, których nie udało się w pełni rozstrzygnąć w standardowych epizodach.

Finał „Hotelu Paradise 13” to dopiero początek. Co wydarzy się po programie?

Wieści o dodatkowym epizodzie to doskonała wiadomość dla widzów ciekawych prywatnego życia gwiazd 13. sezonu po zakończeniu zdjęć. O ile ostatni odcinek telewizyjny wyłoni triumfatorów rywalizacji, o tyle nie wyjaśni wszystkich zagadek narosłych wokół relacji między uczestnikami. Fani nie będą musieli uzbrajać się w cierpliwość. Dodatkowe nagranie z udziałem bohaterów zadebiutuje w serwisie Player jeszcze 23 listopada, zaraz po rozstrzygnięciu finału „Hotelu Paradise 13”.

Hotel Paradise 13 - odcinek 45
Galeria zdjęć 7
 

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