„Hotel Paradise 13”. Jest data Superpandory. Wyjdzie na jaw, kto spotyka się ze sobą po finale

„Hotel Paradise 13” i data Superpandory. Kiedy i gdzie oglądać spotkanie uczestników?

Ostateczne starcie w 13. sezonie „Hotelu Paradise” zaplanowano na poniedziałek, 23 listopada 2026 roku. Właśnie wtedy fani formatu poznają werdykt i przekonają się, który duet sięgnie po główną wygraną w obecnej edycji programu. To jednak nie koniec atrakcji przygotowanych na ten wieczór. Z komunikatu opublikowanego na Instagramie wynika, że specjalna Superpandora trafi na platformę Player w poniedziałek 23 listopada, bezpośrednio po zakończeniu odcinka finałowego.

Na czym polega Superpandora w programie „Hotel Paradise”?

Format ten stanowi wyjątkowe podsumowanie całej edycji, pozwalające sprawdzić, jak potoczyły się losy graczy po wyjeździe z egzotycznego kurortu. Widzowie zyskają szansę na powrót do kluczowych wątków i dowiedzą się, które związki przetrwały próbę czasu po wyłączeniu kamer oraz czym obecnie zajmują się dawni mieszkańcy. Podczas rozmów powrócą kwestie najbardziej elektryzujące publiczność przez ostatnie tygodnie. Bohaterowie opowiedzą o swoich aktualnych relacjach, zdradzą zakulisowe ciekawostki i odniosą się do głośnych afer z czasów nagrań. Dyskusje obejmą zatem wzajemne uczucia, dawne spory oraz wydarzenia, których nie udało się w pełni rozstrzygnąć w standardowych epizodach.

Finał „Hotelu Paradise 13” to dopiero początek. Co wydarzy się po programie?

Wieści o dodatkowym epizodzie to doskonała wiadomość dla widzów ciekawych prywatnego życia gwiazd 13. sezonu po zakończeniu zdjęć. O ile ostatni odcinek telewizyjny wyłoni triumfatorów rywalizacji, o tyle nie wyjaśni wszystkich zagadek narosłych wokół relacji między uczestnikami. Fani nie będą musieli uzbrajać się w cierpliwość. Dodatkowe nagranie z udziałem bohaterów zadebiutuje w serwisie Player jeszcze 23 listopada, zaraz po rozstrzygnięciu finału „Hotelu Paradise 13”.