Barwy szczęścia, odcinek 3455. Karolina podstępem przejmie hotel chorego Bruna

Nagła choroba Bruna w 3455 odcinku „Barw szczęścia”

Niespodziewana niedyspozycja, która dopadnie Bruna w 3455 odcinku „Barw szczęścia”, otworzy przed Karoliną zupełnie nowe możliwości działania. Zmagający się z gorączką Stański nie będzie miał siły na wykonywanie obowiązków zawodowych i postanowi zostać w domowym łóżku. Żona natychmiast otoczy biznesmena czułą opieką, jednak jej troska będzie jedynie zasłoną dymną mającą na celu uśpienie czujności chorego mężczyzny.

Cała ta intryga będzie wynikać z faktu, że aż do 3455 odcinka „Barw szczęścia” właściciel obiektu konsekwentnie będzie blokował powrót małżonki do pracy w hotelu. Wcześniej Bruno nie ugnie się nawet pod szantażem Karoliny, dotyczącym organizacji wydarzenia dla zamożnego klienta Bolesławskiego. Biznesmen ostatecznie sam porozumie się z tym kontrahentem, czym wywoła u Stańskiej ogromną wściekłość, która teraz znajdzie swoje ujście.

15

Karolina przejmuje rządy w hotelu w 3455 odcinku „Barw szczęścia”

W 3455 odcinku „Barw szczęścia” kobieta potraktuje osłabienie partnera jako idealną okazję do realizacji własnych planów. Po odegraniu roli zatroskanej opiekunki i uśpieniu czujności męża, Karolina wykorzysta jego nieobecność i wróci do hotelu, by ponownie objąć tam rządy. Jej triumf nie potrwa jednak zbyt długo.

Już w 3456 odcinku „Barw szczęścia” Bruno po krótkiej przerwie odzyska siły i pojawi się w firmie. Na miejscu Stański odkryje, że żona samowolnie przejęła jego obowiązki, co doprowadzi go do wściekłości, ponieważ ani nie wyraził zgody na jej powrót, ani nie prosił o żadne zastępstwo. Biznesmen nie zamierza puścić płazem kolejnego działania za jego plecami, a wybryk małżonki tylko pogłębi jego brak zaufania do niej.

Rozwód Bruna i Karoliny w 3457 odcinku „Barw szczęścia”?

Napięcie między małżonkami urośnie do tego stopnia, że w 3457 odcinku „Barw szczęścia” ich kryzys osiągnie punkt kulminacyjny. W trakcie awantury po raz pierwszy z ust jednego z nich padnie słowo o rozwodzie. Przyszłość relacji Bruna i Karoliny stanie pod dużym znakiem zapytania, a widmo ostatecznego rozstania zacznie być bardzo realne.

Sytuację dodatkowo zaogni fakt, że w 3457 odcinku „Barw szczęścia” Karolina zdecyduje się na otwarcie własnej działalności i odebranie mężowi kluczowego klienta. Będzie to jej reakcja na upokarzającą propozycję Bruna, który zgodzi się na jej powrót wyłącznie na stanowisko recepcjonistki. Dla byłej menadżerki oznaczałoby to bolesną degradację, i to na korzyść szczerze znienawidzonego przez nią Justina (Jasper Sołtysiewicz).

Kiedy oglądać 3455 odcinek „Barw szczęścia” w TVP2?

Telewizyjna premiera 3455 odcinka „Barw szczęścia” odbędzie się w piątek, 4 grudnia 2026 r., o godz. 20.05 na antenie stacji TVP2.