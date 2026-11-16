"M jak miłość", odcinek 1957: Werner idzie na randkę po rozstaniu z Sylwią. Nowa kobieta mocno go zaskoczy

"M jak miłość", odcinek 1957: Pani Ola organizuje randki dla Wernera po wyjeździe Sylwii

Wyjazd Sylwii do stolicy Niemiec sprawi, że w życiu prywatnym Adama zapanuje prawdziwy chaos. W 1957 odcinku "M jak miłość" prawnik znów wpadnie w tarapaty, a pani Ola będzie musiała ratować go przed mężem jednej z kochanek. Gosposia szybko dostrzeże, że jej pracodawca coraz bardziej gubi się w swoich wyborach i niepotrzebnie komplikuje sobie codzienność. Mężczyzna zacznie bowiem sypiać z kolejnymi kobietami, choć żadna z tych przelotnych relacji nie będzie miała szans przerodzić się w nic trwałego. Widząc to, gospodyni weźmie sprawy w swoje ręce i postanowi osobiście poszukać dla mecenasa odpowiedniej partnerki.

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Prawnik ostatecznie zgodzi się na propozycję gosposi i pójdzie na umówione spotkania, jednak już pierwsza randka przyniesie mu ogromne rozczarowanie. Kobieta wybrana przez panią Olę okaże się osobą dość chłodną w obyciu. Zamiast zwykłej pogawędki na powitanie, kandydatka od razu przejdzie do postawienia zaskakującej diagnozy.

„Ma pan bardzo spięte barki. Trauma z dzieciństwa?” – zapyta kobieta.

„Proszę?” – odpowie zdziwiony prawnik.

„Czytam w ludziach. W pana wypadku to nie tylko trauma z dzieciństwa, ale też coś świeżego. Niedawno przeżył pan trudne rozstanie. To był rozwód karmiczny, zabił w panu radość życia, werwę, wszystko. Zwłaszcza, że jest pan emocjonalnie niezrównoważonym koziorożcem” – usłyszy w odpowiedzi Werner.

Taki obrót spraw sprawi, że mecenas szybko straci ochotę na kontynuowanie spotkania. Zamiast luźnej atmosfery czeka go bowiem szczegółowa analiza jego psychiki oraz miłosnej przeszłości, co kompletnie zniechęci go do nowo poznanej towarzyszki.

1957 odcinek "M jak miłość": Kolejna randka Wernera kończy się ucieczką prawnika

Mimo pierwszej porażki pani Ola nie zamierza się poddawać i umówi pracodawcę z następną kobietą. Druga z pań powstrzyma się wprawdzie od oceniania rozmówcy na pierwszy rzut oka, ale i tak nie okaże się dobrą partią dla Adama. Nowa znajoma będzie chciała od razu przejść do poważnych deklaracji i zacznie wspominać o założeniu rodziny, traktując relację z mecenasem bardzo zobowiązująco. Takie tempo mocno wystraszy Wernera, który wciąż nie uporał się przecież z bolesnym odejściem Sylwii. Mężczyzna natychmiast zacznie wycofywać się z tej znajomości. Wówczas gospodyni zrozumie, że tak intensywne poszukiwania miłości na siłę nie przynoszą żadnych efektów. Kobieta dojdzie do wniosku, że spotkania trzeba dawkować ostrożniej, zamiast od razu rzucać prawnika na głęboką wodę.

Kiedy oglądać 1957 odcinek "M jak miłość" w TVP2? Data i godzina emisji

Widzowie zobaczą 1957 odcinek "M jak miłość" w poniedziałek, 16 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.

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