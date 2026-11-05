M jak miłość, odcinek 1956. Paweł wyjedzie z Antosiem do Bukowiny? Rodzina zmarłej Franki przerwie milczenie

Rodzina Franki z Bukowiny niespodziewanie przypomni o sobie w 1956 odcinku „M jak miłość”

Górale z Bukowiny Tatrzańskiej zadzwonią w 1956 odcinku „M jak miłość” do Pawła, co okaże się dla wdowca sporym zaskoczeniem. Choć Jędrzej i Haneczka zawsze darzyli Zduńskiego dużą sympatią, to ich relacje z rodziną zmarłej żony urwały się nagle w 1869 odcinku „M jak miłość”. Wtedy małżonkowie zeszli się po ostatecznym wyjaśnieniu sprawy ojcostwa Antosia. Krewni z gór odwiedzili ich wówczas w Warszawie z powodu własnego kryzysu małżeńskiego, ale po zażegnaniu problemów całkowicie zapadli się pod ziemię.

Krewnych z Podhala zabrakło, gdy Franka, Paweł oraz Antoś ulegli wypadkowi w Grabinie, a także podczas późniejszej walki o życie Zduńskiej, jej choroby i śmierci. Haneczka z Jędrzejem nie przyjechali nawet na pogrzeb, zostawiając wdowca bez wsparcia przed ceremonią i po niej, kiedy samotny ojciec kompletnie nie radził sobie z opieką nad małym dzieckiem. Dopiero w 1956 odcinku „M jak miłość”, gdy od śmierci góralki upłynie sporo czasu, a jej syn trochę podrośnie, bliscy zmarłej odnowią kontakt.

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Haneczka i Jędrzej w 1956 odcinku „M jak miłość” zaproszą Pawła oraz Antosia na wakacje

Z inicjatywą wyjdzie w 1956 odcinku „M jak miłość” Haneczka, która w imieniu swoim i Jędrzeja zaprosi Pawła wraz z Antosiem na całe lato do Bukowiny Tatrzańskiej, gdzie mężczyzna dawniej chętnie bywał z żoną. Taka oferta ze strony górali wprawi syna Marysi w osłupienie. Choć matka natychmiast zacznie namawiać go do przyjęcia zaproszenia, sam Zduński podejdzie do tego pomysłu niezwykle sceptycznie.

- „Ale jak? Chcecie, żebyśmy przyjechali do Was na wakacje? Na całe wakacje?” - zdziwi się Paweł.

- „No jedźcie” - wtrąci Marysia.

- „Mamo” - Zduński zacznie ją uciszać, po czym wróci do Haneczki - „Nie no szybko mielibyście nas dość.”

W 1956 odcinku „M jak miłość” góralka od razu zacznie zapewniać rozmówcę, że jego obawy są bezpodstawne, co zmusi Pawła do szukania innego pretekstu do odmowy. Kiedy również ten argument zostanie skutecznie zbity przez Haneczkę, wdowiec pospiesznie zakończy rozmowę telefoniczną.

- „Dobra, przemyślę to. Tylko wiesz, ja zawsze w wakacje mam sporo pracy. Mhm. To pozdrów wuja. Cześć” - powie Zduński.

Paweł w 1956 odcinku „M jak miłość” pójdzie na układ z Marysią

Marysia nie będzie zamierzała jednak w 1956 odcinku „M jak miłość” składać broni i zrobi wszystko, by namówić syna na podróż w góry. Rogowska w swojej argumentacji posłuży się nawet własną sytuacją. Kiedy jednak Paweł obróci jej słowa na swoją korzyść, matka sama zacznie szukać wymówek, udowadniając tym samym, po kim Zduński odziedziczył taki charakter.

- „Ale dlaczego nie chcesz jechać? Przecież przydałby wam się taki wyjazd. No, ja na przykład nie chcę wracać do Grabiny” - przyzna Rogowska.

- „Mamo to zostań. Do jutra” - zaproponuje jej Paweł.

- „No nie mogę. Mam obowiązki” - zacznie wykręcać się Marysia.

W tym momencie w 1956 odcinku „M jak miłość” do dyskusji włączy się Agnes (Amanda Mincewicz), oferując przejęcie obowiązków Marysi. Widząc to, Paweł natychmiast wykorzysta sytuację i uzależni swój wyjazd z Antosiem do rodziny Franki w Bukowinie Tatrzańskiej od pozostania matki, na co Rogowska ostatecznie przystanie.

- „No możesz. Ja się zajmę babcią, Basią, a ty zostaniesz z chłopakami” - zaoferuje Rotke.

- „Zostań do jutra, a ja zastanowię się nad tym, na ile dni pojedziemy do Bukowiny na wakacje. Negocjujemy?” - Zduński postawi sprawę jasno.

- „Negocjujemy” - zgodzi się Rogowska.

Kiedy emisja 1956 odcinka „M jak miłość” w TVP2?

Telewizyjną premierę 1956 odcinka „M jak miłość” zaplanowano na wtorek, 10 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.