Kokaina i broń na promie w Gdyni. 45-latek zatrzymany

Agresywny pasażer na promie w Gdyni

Policjanci z Komisariatu Policji Gdynia Śródmieście interweniowali na pokładzie promu po zgłoszeniu kapitana dotyczącym agresywnego pasażera. Podczas czynności zwrócili uwagę, że mężczyzna niepokoił się o swój bagaż. To wzbudziło ich podejrzenia, więc skontrolowali jego walizkę.

Kokaina, metadon i broń w walizce 45-latka

W walizce policjanci znaleźli broń z amunicją oraz dwie foliowe torby z kokainą. Zabezpieczyli również 89 porcji narkotyków i pięć butelek zawierających metadon. Zatrzymany 45-latek usłyszał zarzut wewnątrzwspólnotowego przewozu środków odurzających oraz posiadania bez wymaganego zezwolenia pistoletu kalibru 9 mm i dwóch sztuk amunicji.

45-latek tymczasowo aresztowany

Sąd, na wniosek prokuratury, tymczasowo aresztował 45-latka na trzy miesiące. Za zarzucane mu przestępstwa grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Sprawę prowadzili policjanci z Komisariatu Policji Gdynia Śródmieście.

Źródło: Policja.pl