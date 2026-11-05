M jak miłość, odcinek 1956. Agnes wzięta za matkę Antosia podczas spaceru

„M jak miłość”, odcinek 1956. Paweł zostawi Antosia pod opieką Agnes

W nadchodzącym 1956 odcinku „M jak miłość” Paweł zdecyduje się zabrać Marysię na wycieczkę do Otwocka, powierzając na ten czas Antosia opiece Agnes. Matka Zduńskiego po powrocie z Mazur nadal będzie w kiepskiej kondycji, dlatego obecność syna okaże się dla niej ważniejsza niż dla małego dziecka. Zduński skorzysta więc z faktu, że na miejscu przebywa skora do pomocy Rotke.

Kolejna szansa na zajęcie się chłopcem w 1956 odcinku „M jak miłość” wywoła u Agnes ogromną radość. Kobieta przeleje na malucha macierzyńskie uczucia, ponieważ będzie traktować go jak własne dziecko, którego bardzo będzie pragnąć, ale sama nie będzie mogła go mieć. Dla postronnych obserwatorów cała sytuacja wyda się zupełnie jednoznaczna.

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Agnes Rotke wzięta za matkę syna Franki w 1956 odcinku „M jak miłość”

Podczas wizyty w parku w 1956 odcinku „M jak miłość” Agnes otoczy Antosia najlepszą możliwą troską. W pewnym momencie z wózka wypadnie dziecięca maskotka, którą podniesie idąca za nimi spacerowiczka. Kobieta natychmiast zwróci uwagę na uroczego młodego Zduńskiego, który od razu skradnie jej serce.

- „To chyba twoja zguba, co?” - spyta kobieta.

- „Chyba twój, co? Antek” - powie za nią Agnes.

- „Jaki śliczny chłopiec” - doda spacerowiczka.

- „Dziękujemy” - odpowie Rotke.

- „Mama musi być bardzo dumna” - powie kobieta, a gdy w 1956 odcinku „M jak miłość” nie doczeka się żadnej odpowiedzi, to po prostu się pożegna - „Miłego dnia. Pa.”

- „Cześć” - rzuci za nią tylko Agnes.

„M jak miłość”. Agnes zdradzi Antosiowi swoje marzenie w 1956 odcinku

Chociaż Antoś nie będzie jej biologicznym dzieckiem, Rotke w 1956 odcinku „M jak miłość” przemilczy uwagę nieznajomej i nie sprostuje jej słów. W głębi duszy Agnes zdąży już pokochać chłopca jak własnego syna i bardzo chciałaby, aby on nim był. Gdy zostaną sami, z wdzięcznością wyjaśni maluchowi swoje zachowanie.

- „Dzięki, że mnie nie wsypałeś, no. Wiesz, tak czasem myślę, że fajnie byłoby być twoją mamą” - powie mu Rotke.

- „Mama” - powtórzy za nią Antoś.

- „No, to zawsze było moje marzenie. Ale no dobra, koniec, bo jeszcze ktoś uzna, że jestem szalona. Wariatka” - zakończy Agnes.

Kiedy oglądać 1956 odcinek „M jak miłość” w TVP2?

Telewizyjną premierę 1956 odcinka „M jak miłość” zaplanowano na wtorek, 10 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.