Pierwsza miłość, odcinek 4285: Darek zaczepi Angelikę, a Świder rzuci się na niego. Młody Olszewski wyciągnie nóż

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-11-02 12:58

W 4285. odcinku serialu „Pierwsza miłość” Świder (Damian Wasilewski) za wszelką cenę spróbuje odnaleźć Darka (Paweł Wierzbicki). Po drugim ataku na życie Elizy (Anna-Maria Sieklucka) mężczyzna ma do siebie ogromne pretensje, że nie upilnował kobiety. Ostatecznie wpadnie na młodego Olszewskiego w momencie, gdy ten zaczepi Angelikę (Patrycja Franczak). Świder natychmiast zaatakuje rywala, lecz Darek sięgnie po nóż. Czy to starcie doprowadzi do kolejnego dramatu?

„Pierwsza miłość” odcinek 4285. Świder chce wymierzyć sprawiedliwość Darkowi

Wydarzenia z 4284. odcinka serialu „Pierwsza miłość” przyniosły dramatyczne sceny, gdy Świder wyniósł nieprzytomną Elizę z objętego pożarem klubu Iskra. Ponieważ na miejscu zdarzenia spotkał Darka, błyskawicznie uznał go za winnego podłożenia ognia. Młody Olszewski kategorycznie wypierał się udziału w tym zdarzeniu, lecz Świder całkowicie zignorował jego tłumaczenia i zaplanował własne działania, które jednak napotkają pewne przeszkody. Po tym, jak doszło do drugiego zamachu na życie Elizy, służby mundurowe zostaną postawione w stan najwyższej gotowości. Świder będzie zadręczał się myślą, że nie ochraniał poszkodowanej przez cały czas i nie potrafi zaakceptować tego, co się wydarzyło. Zamiast jednak skupiać się wyłącznie na własnym poczuciu winy, mężczyzna podejmie decyzję o samodzielnym wytropieniu Darka i ukaraniu go za wyrządzone krzywdy.

Darek wyciąga nóż w 4285. odcinku „Pierwszej miłości”. Wcześniej zaczepi Angelikę

Poszukiwania przyniosą skutek w 4285. odcinku „Pierwszej miłości”, kiedy Świder wreszcie natknie się na swojego przeciwnika. Do konfrontacji dojdzie bezpośrednio na ulicy w chwili, gdy Olszewski zaczepi Angelikę. Widząc tę scenę, Świder bez chwili zawahania rzuci się na Darka, chcąc wyrównać rachunki za krzywdę Elizy. Napastnik nie zamierza jednak łatwo się poddać i w odpowiedzi na atak wyciągnie nóż. Sytuacja błyskawicznie wymknie się spod kontroli, a próbujący wymierzyć sprawiedliwość Świder sam znajdzie się w śmiertelnym zagrożeniu. Pozostaje pytanie, czy ta niebezpieczna bójka skończy się następną tragedią.

„Pierwsza miłość” odcinek 4285. Kiedy i gdzie oglądać serial?

Widzowie zobaczą te dramatyczne sceny jesienią, ponieważ 4285. odcinek serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w piątek, 13 listopada 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie Polsatu. Produkcja jest pokazywana regularnie od poniedziałku do piątku o stałej porze. Wszystkie odsłony przygód bohaterów można również śledzić w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go.

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Pierwsza miłość odc. 4210. Angelika (Patrycja Franczak)
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