Pierwsza miłość, odcinek 4285: Darek zaczepi Angelikę, a Świder rzuci się na niego. Młody Olszewski wyciągnie nóż

„Pierwsza miłość” odcinek 4285. Świder chce wymierzyć sprawiedliwość Darkowi

Wydarzenia z 4284. odcinka serialu „Pierwsza miłość” przyniosły dramatyczne sceny, gdy Świder wyniósł nieprzytomną Elizę z objętego pożarem klubu Iskra. Ponieważ na miejscu zdarzenia spotkał Darka, błyskawicznie uznał go za winnego podłożenia ognia. Młody Olszewski kategorycznie wypierał się udziału w tym zdarzeniu, lecz Świder całkowicie zignorował jego tłumaczenia i zaplanował własne działania, które jednak napotkają pewne przeszkody. Po tym, jak doszło do drugiego zamachu na życie Elizy, służby mundurowe zostaną postawione w stan najwyższej gotowości. Świder będzie zadręczał się myślą, że nie ochraniał poszkodowanej przez cały czas i nie potrafi zaakceptować tego, co się wydarzyło. Zamiast jednak skupiać się wyłącznie na własnym poczuciu winy, mężczyzna podejmie decyzję o samodzielnym wytropieniu Darka i ukaraniu go za wyrządzone krzywdy.

Darek wyciąga nóż w 4285. odcinku „Pierwszej miłości”. Wcześniej zaczepi Angelikę

Poszukiwania przyniosą skutek w 4285. odcinku „Pierwszej miłości”, kiedy Świder wreszcie natknie się na swojego przeciwnika. Do konfrontacji dojdzie bezpośrednio na ulicy w chwili, gdy Olszewski zaczepi Angelikę. Widząc tę scenę, Świder bez chwili zawahania rzuci się na Darka, chcąc wyrównać rachunki za krzywdę Elizy. Napastnik nie zamierza jednak łatwo się poddać i w odpowiedzi na atak wyciągnie nóż. Sytuacja błyskawicznie wymknie się spod kontroli, a próbujący wymierzyć sprawiedliwość Świder sam znajdzie się w śmiertelnym zagrożeniu. Pozostaje pytanie, czy ta niebezpieczna bójka skończy się następną tragedią.

„Pierwsza miłość” odcinek 4285. Kiedy i gdzie oglądać serial?

Widzowie zobaczą te dramatyczne sceny jesienią, ponieważ 4285. odcinek serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w piątek, 13 listopada 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie Polsatu. Produkcja jest pokazywana regularnie od poniedziałku do piątku o stałej porze. Wszystkie odsłony przygód bohaterów można również śledzić w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go.

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