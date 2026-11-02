Pierwsza miłość, odcinek 4284. Świder wyciągnie Elizę z ognia i postanowi zemścić się na Darku

Dramatyczny pożar w 4284. odcinku „Pierwszej miłości”. Świder ratuje Elizę

W 4284. odcinku „Pierwszej miłości” widzowie zobaczą mrożące krew w żyłach sceny w płonącym klubie Iskra. W ostatnim momencie na ratunek ruszy Świder, który wewnątrz lokalu natknie się na pozbawioną przytomności Elizę i stojącego tuż nad nią Darka. Mężczyzna bez wahania przepędzi młodego Olszewskiego, po czym wyniesie nieprzytomną Elizę z objętego ogniem budynku. Dla ratującego sytuacja nie będzie pozostawiała żadnych złudzeń. Uzna on, że Darek celowo wzniecił pożar, aby pozbawić kobietę życia. Świder zamknie się na wszelkie tłumaczenia i podejmie decyzję o samodzielnym wymierzeniu sprawiedliwości domniemanemu sprawcy. Całe zajście stworzy ogromne zagrożenie, gdyż życie Elizy zawiśnie na włosku, podczas gdy podejrzewany o atak mężczyzna wciąż będzie przebywał na wolności.

„Pierwsza miłość”, odcinek 4284. Darek tłumaczy się Angelice z pożaru

Wcześniej Darek przebywał w więzieniu, gdzie trafił za postrzelenie własnego ojca. Po wyjściu na wolność w 4276. odcinku swoje pierwsze kroki skierował właśnie do klubu Iskra. Mimo obciążających go okoliczności syn Olszewskiego będzie stanowczo wypierał się podłożenia ognia w lokalu. Mężczyzna skontaktuje się telefonicznie z Angeliką i zacznie zarzekać się, że jest niewinny. Udowodnienie tej wersji wydarzeń okaże się niezwykle skomplikowane, ponieważ Świder nakryje go bezpośrednio nad leżącą bez ruchu Elizą. Dodatkowo nad całą sprawą wciąż unosi się cień Bolesława, który w przeszłości przez lata znęcał się nad bliskimi, a także snuł plany zamordowania Elizy.

Kiedy oglądać 4284. odcinek „Pierwszej miłości”? Data i godzina emisji

Telewidzowie zobaczą 4284. odcinek serialu „Pierwsza miłość” w czwartek, 12 listopada 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie Polsatu. Stacja pokazuje kolejne odsłony produkcji regularnie w dni powszednie od poniedziałku do piątku o tej samej godzinie. Wszystkie epizody można również śledzić za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go.

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