M jak miłość, odcinek 1952. Przerażające chwile u Lisieckich. Zbiegły z więzienia Malicki zaatakuje Dorotę

"M jak miłość", odcinek 1952. Ucieczka ojczyma Franka i atak na siedlisko Lisieckich

W 1952 odcinku „M jak miłość” do Lisieckich napłyną wysoce niepokojące informacje. Okaże się, że ojczym Franka padł ofiarą ataku współosadzonych i trafił do szpitala. Dzień później bohaterowie dowiedzą się o ucieczce przestępcy z placówki. Biorąc pod uwagę jego niedawne kontakty z ich przybranym synem, taki rozwój wydarzeń będzie zwiastował ogromne kłopoty.

Zbiegły kryminalista precyzyjnie zaplanuje swoje kolejne kroki. W 1952 odcinku Malicki skieruje się prosto do siedliska Lisieckich, gdzie po brutalnym wtargnięciu zacznie terroryzować Dorotę. Nie ulega wątpliwości, że przestępcą kieruje wyłącznie chęć zdobycia majątku, którym dysponuje nowa ofiara.

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Szantaż w "M jak miłość". Malicki zażąda gigantycznych pieniędzy od Lisieckiej

Podczas konfrontacji w 1952 odcinku bandyta nie zadowoli się drobną biżuterią. Zwyrodnialec zażąda od kobiety okupu w wysokości stu tysięcy złotych. W zamian zaproponuje wyjawienie pilnie strzeżonej tajemnicy o tożsamości biologicznej matki Franka. Szantażysta doskonale będzie wiedział, że zamożna Lisiecka będzie miała takie środki i z pewnością pragnęłaby poznać ukrywaną prawdę.

W 1952 odcinku sam Franek pragnąłby zgłębić tę tajemnicę. Czy zatem zdesperowana Dorota ostatecznie zapłaci szantażyście? Nie wiadomo, czy Malicki dotrzyma danego słowa, czy będzie to wyłącznie bezczelny blef, a brutalne zastraszanie rodziny nie dobiegnie końca.

Decyzja Doroty w "M jak miłość". Czy w 1952 odcinku wezwie policję?

A może w 1952 odcinku sytuacja potoczy się inaczej? Jeżeli Dorota stanowczo odmówi zapłaty, czy bandyta znów trafi za kraty? Nie wiadomo, czy Lisieckiej uda się zawiadomić służby, pasierba lub męża. Bardzo możliwe, że w tej opresji pozostanie całkowicie zdana na własne siły.

W 1952 odcinku dowiemy się, czy uciekinier spełni groźby kierowane wcześniej do Franka i fizycznie skrzywdzi żonę Bartka. Rozwiązanie tej brutalnej zagadki widzowie poznają już wkrótce. Na obecną chwilę bezsprzecznie pewne pozostaje tylko jedno. Wymarzony i spokojny czas w życiu Lisieckich bardzo szybko dobiegnie końca...

Kiedy oglądać 1952 odcinek "M jak miłość" w TVP2? Data i godzina emisji

Premierowy 1952 odcinek „M jak miłość” zostanie pokazany we wtorek, 27 października 2026 roku. Transmisja wystartuje o godzinie 20.50 na antenie TVP2.