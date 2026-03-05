"Uroczysko", odcinek 216: Filip intensywnie szuka Kasi, która zaginęła w tajemniczych okolicznościach

Emocje po ostatnim odcinku "Uroczyska" z pewnością jeszcze nie opadły, a śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci trzymało nas w ogromnym napięciu. Wszystko zaczęło się od nagłego zgonu trenera Borowskiego podczas meczu koszykówki, co natychmiast postawiło na nogi lokalnych policjantów. Nietypowe objawy u denata skłoniły Laurę do przeprowadzenia sekcji, podczas której odkryła niepokojący szczegół, czyli zapach migdałów. W tym samym czasie Filip podążył tropem konfliktu w drużynie, rozmawiając ze skłóconym z trenerem zawodnikiem, a Anka mierzyła się z własnymi demonami z przeszłości. Co przyniesie bohaterom kolejny dzień w tym pełnym zagadek miasteczku?

"Uroczysko" odc. 216 - streszczenie

Filip intensywnie szuka Kasi, która zaginęła w tajemniczych okolicznościach. Nagranie z monitoringu w górskiej karczmie naprowadza śledczych na ślad Romka. Tymczasem pojawia się podejrzenie, że w sprawie mógł zostać użyty cyjanek, co zmusza policję do zweryfikowania, czy chemikalia znalezione u szkolnej woźnej, pani Krystyny, miały wyłącznie gospodarcze przeznaczenie. Jednocześnie Olek i Anka odkrywają na miejscu zdarzenia odcisk sportowego buta, co kieruje ich uwagę na Igora, kapitana drużyny szantażowanego przez trenera. Sprawa nabiera rozpędu, gdy na jaw wychodzą próby zatuszowania tego, co wydarzyło się podczas głośnej imprezy w Poznaniu.

"Uroczysko" odc. 216 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują na rozwój wydarzeń w Uroczysku, a nadchodzący odcinek zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. Kolejne tropy i zwroty akcji sprawią, że trudno będzie oderwać wzrok od ekranu. Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych losów ulubionych bohaterów, koniecznie zarezerwujcie sobie czas. Premierowa emisja 216. odcinka serialu "Uroczysko" odbędzie się w czwartek, 12 marca 2026 roku, o godzinie 20:00 na antenie TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

"Uroczysko" to serial, który idealnie łączy w sobie kryminalne zagadki z obyczajowymi perypetiami bohaterów. Akcja osadzona w malowniczym miasteczku wciąga od pierwszych minut, a każda sprawa prowadzona przez dynamiczny duet policjantów, Agatę i Filipa, trzyma w napięciu przez dwa odcinki. Widzowie śledzą nie tylko skomplikowane dochodzenia, ale także prywatne życie postaci z lokalnej komendy. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Katarzyna Ucherska (jako Agata)

Antoni Królikowski (jako Filip)

Julita Koper (jako Zuza)

Jakub Dąbrowski (jako Olek)

Anna Iberszer (jako Laura)

Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)

Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)

Maciej Mikołajczyk (jako Michał)

Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)

Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)

Honorata Witańska (jako Anka)