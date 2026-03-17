"M jak miłość", odcinek 1920: Ojczym Franka wraca i chce wykorzystać chłopca do przejęcia majątku Doroty

Ostatni odcinek "M jak miłość" z pewnością dostarczył fanom sporej dawki emocji, a losy bohaterów skomplikowały się jeszcze bardziej. Aneta już na starcie podpadła nowemu dyrektorowi administracyjnemu kliniki, Sowińskiemu, i w obliczu problemów zwróciła się o pomoc do Wójcika. Tymczasem Kasia zmagała się z coraz większymi wyrzutami sumienia, okłamując Mariusza i Jakuba w sprawie ojcostwa małej Zosi. W związku Kamy i Marcina również nie działo się najlepiej, choć Chodakowski próbował ratować sytuację, przygotowując dla ukochanej wspaniałą niespodziankę w postaci wymarzonego salonu fryzjerskiego. Niestety, radość Kamy nie trwała długo, gdyż odkryła, że Marcin wciąż pracuje jako detektyw, co tylko pogłębiło kryzys w ich relacji. Po tak burzliwych wydarzeniach pozostaje pytanie, jakie decyzje podejmą bohaterowie w obliczu nowych wyzwań.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"M jak miłość" odc. 1920 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Dorota i Bartek zorganizują kameralne spotkanie, by oficjalnie przedstawić bliskim Franka jako nowego członka rodziny. W Siedlisku pojawi się także kurator chłopca, Osicki, który zasugeruje Lisieckim skorzystanie z profesjonalnego wsparcia psychologicznego. Wkrótce Franek nawiąże przyjaźń z Hanią i stanie w jej obronie, gdy dziewczynce zaczną dokuczać starsi koledzy. Tymczasem nieoczekiwanie pojawi się ojczym nastolatka, który będzie próbował go odnaleźć, licząc na przejęcie części majątku Doroty. Równolegle Artur po raz kolejny poświęci swój czas po pracy, by pomóc Joannie, co wzbudzi niepokój Marii. Rogowska podzieli się z Judytą swoimi obawami, że Dobrzańska zakochała się w jej mężu, a na jaw wyjdzie również sekretny związek Natalii i Adama, gdy Rafał przyłapie ich razem w leśniczówce.

"M jak miłość" odc. 1920 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwój nowych, emocjonujących wątków. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle interesująco, przynosząc zarówno wzruszające momenty, jak i niespodziewane zwroty akcji. Warto więc zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić kolejnych perypetii ulubionych bohaterów. Premierowa emisja 1920. odcinka "M jak miłość" odbędzie się we wtorek, 24 marca 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

"M jak miłość" - opis serialu i obsada

"M jak miłość" to prawdziwy fenomen polskiej telewizji i najdłużej emitowana telenowela w kraju, która od 2000 roku gości w domach milionów widzów. Serial opowiada o losach wielopokoleniowej rodziny Mostowiaków, wplatając w ich życie skomplikowane wątki miłosne, zawodowe i społeczne. Produkcja od lat przyciąga przed ekrany dzięki autentycznym postaciom oraz umiejętnemu łączeniu dramatycznych wydarzeń z realizmem codzienności. To właśnie ta mieszanka emocji sprawia, że fani niezmiennie śledzą losy bohaterów z Grabiny. W serialu występują m.in.:

Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)

Anna Mucha (jako Magda Budzyńska)

Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)

Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)

Marcin Bosak (jako Kamil Gryc)

Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)

Michalina Sosna (jako Kama)

Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)

Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)

Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)