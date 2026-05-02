Marta Kostjuk triumfuje w Madrycie. Jaki rekord pobiła Ukrainka?

Marta Kostjuk z historycznym zwycięstwem w Madrycie

Marta Kostjuk, podopieczna trenerki Sandry Zaniewskiej, zademonstrowała swoją dominację w finale turnieju WTA 1000 w Madrycie, pokonując Mirrę Andriejewą wynikiem 6:3, 7:5. Ten sukces oznacza dwunaste zwycięstwo Ukrainki z rzędu na kortach ziemnych w bieżącym sezonie. Podkreśla to jej znakomitą formę od początku tej części rozgrywek.

Finał w stolicy Hiszpanii to jej drugi tytuł na tej nawierzchni w obecnym roku, poprzednio Ukrainka triumfowała w turnieju WTA 250 w Rouen. Łącznie w karierze Kostjuk zdobyła trzeci tytuł singlowy. Zwycięstwo w Madrycie jest jej największym osiągnięciem, przewyższając sukces z 2023 roku w Austin (WTA 250).

Jaki awans w rankingu WTA czeka Kostjuk?

Przed finałem Mirra Andriejewa, zajmująca ósme miejsce w światowym rankingu, również prezentowała imponującą dyspozycję na kortach ziemnych, posiadając bilans 12-1. Rosjanka wcześniej zwyciężyła w turnieju WTA 500 w Linzu. Została również pierwszą nastolatką w historii, która dotarła do trzech finałów imprez WTA 1000, triumfując w 2025 roku w Dubaju i Indian Wells.

Zwycięstwo w Madrycie zapewni 23-letniej Marcie Kostjuk awans na najwyższe w karierze 15. miejsce w poniedziałkowym notowaniu listy WTA. Andriejewa także zanotuje znaczący skok, z ósmego na siódme miejsce. Ukrainka stała się również drugą triumfatorką imprezy w Madrycie, klasyfikowaną poza czołową dwudziestką, powtarzając osiągnięcie Francuzki Aravane Rezai z 2010 roku. Dla porównania, Iga Świątek triumfowała w Madrycie dwa lata temu, lecz w tegorocznej edycji z powodów zdrowotnych wycofała się w trzeciej rundzie meczu z Ann Li z USA.

