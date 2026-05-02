Ekstraklasa koszykarzy: Trefl Sopot zwycięża Stal Ostrów Wielkopolski. Co zadecydowało o tak wyrównanym wyniku?

Przebieg punktowy meczu Trefl Sopot - Stal Ostrów Wlkp.

Pierwsza połowa spotkania pomiędzy Energa Trefl Sopot a Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. charakteryzowała się wyraźną przewagą gości. Pierwsza kwarta zakończyła się wynikiem 21:29 na korzyść Stali, która od początku narzuciła swoje tempo gry. W drugiej odsłonie zespół z Ostrowa Wielkopolskiego zdołał jeszcze powiększyć swoje prowadzenie, uzyskując wynik 19:23. Dzięki skutecznej grze Stal Ostrów Wlkp. zbudowała solidną przewagę przed przerwą, co stawiało Trefl Sopot w trudnej sytuacji.

Po powrocie na parkiet po przerwie, Energa Trefl Sopot zaczęła odrabiać straty, wygrywając trzecią kwartę wynikiem 19:16. Ten etap meczu zasygnalizował powrót gospodarzy do gry i narastające napięcie. Decydująca okazała się czwarta kwarta, w której Trefl Sopot zdominował rywali, zdobywając aż 29 punktów przy zaledwie 18 punktach Stali. Ostateczne zwycięstwo 88:86 dla Trefla Sopot było wynikiem niezwykłego pościgu i determinacji w końcowych minutach.

Najlepsi strzelcy Trefla Sopot i Stali Ostrów?

W szeregach zwycięskiej drużyny Energa Trefl Sopot najwięcej punktów zdobył Kasper Suurorg, kończąc mecz z dorobkiem 17 oczek. Wsparcie ofensywne zapewnili także Kenneth Goins, który dołożył 16 punktów, oraz Paul Scruggs z 15 punktami na koncie. Wynik Trefla był efektem rozłożenia punktów na kilku zawodników, co świadczyło o zrównoważonej grze ofensywnej zespołu. Grant Sherfield dodał 13 punktów, a Szymon Zapała zakończył spotkanie z 10 punktami, przyczyniając się do kluczowego zwycięstwa.

Po stronie Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. najlepszym strzelcem okazał się Mareks Mejeris, który zanotował 18 punktów. Znaczący wkład w ofensywę wniósł również Trenton Gibson z 16 punktami, a Daniel Gołębiowski zdobył 15 oczek. Pomimo indywidualnie dobrych występów, Stal Ostrów Wlkp. nie zdołała utrzymać przewagi. Daniel Laster dołożył 13 punktów, a Quan Jackson zakończył mecz z 9 punktami, co jednak nie wystarczyło do odniesienia zwycięstwa.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.