Emocje w serialu "Klan" ostatnio sięgały zenitu, a poprzedni odcinek dostarczył nam mieszanki miłosnych uniesień, rodzinnych dylematów i chwil grozy. Judyta, rozmarzona po spotkaniu z synem swojej licealnej miłości, otrzymała kontakt do jego ojca, ignorując przestrogi Irminy. W tym samym czasie Oskar bezskutecznie próbował uwieść Mariolę, a Jerzy zafundował przyjaciołom chwilę strachu, gdy na moment zniknął podczas wycieczki do jaskini. Nie zabrakło też drobnych spięć u Surmaczów oraz refleksji Agnieszki, która po powrocie z Pragi wciąż przetwarzała informację o nagłym ślubie córki. Widać, że ostatnie wydarzenia mocno namieszały w życiu bohaterów. Czego w takim razie możemy spodziewać się po nadchodzącym odcinku?

"Klan" odc. 4680 - streszczenie

Michał dowiaduje się od Mariusza, że matka Kubusia wróciła do Polski i pragnie się z nimi spotkać. W międzyczasie Edyta rozmawia z Agnieszką o niespodziewanym ślubie jej córki, jednak dla Agnieszki trudniejsza do zaakceptowania okazuje się sama dorosłość Zosi, a nie fakt zamążpójścia w tajemnicy. Do gabinetu Oli przychodzi Majka z wezwaniem na policję w sprawie głodzonych koni i jest zadowolona, że sprawa nabierze rozgłosu, lecz Ola ostrzega ją przed szumem medialnym, który może skutkować odwieszeniem jej wyroku. Bolek czuje się osamotniony po wyprowadzce Bożenki z dziećmi i nieobecności Miłosza, przez co wraz z Heniutką rozważa odwołanie rodzinnego śniadania wielkanocnego. Atmosfera gęstnieje również w domu Anny, gdzie ciągłe kłótnie Witolda i Iwony o opiekę i spadek stają się nie do zniesienia dla Ilony i Marcela, a Kazuń szuka pocieszenia u Pawła i Wigi.

"Klan" odc. 4680 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu "Klan" z pewnością nie mogą doczekać się kolejnych emocji i zwrotów akcji w życiu ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada wiele interesujących wątków, które przyciągną przed ekrany rzesze wiernych widzów. Dla wszystkich wyczekujących na dalsze losy rodziny Lubiczów mamy już oficjalne informacje dotyczące premiery. Najnowszy, 4680. odcinek serialu "Klan" zostanie wyemitowany we wtorek, 24 marca 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen polskiej telewizji i najdłużej emitowana telenowela, która od 1997 roku gości w domach widzów, stając się częścią ich codzienności. Serial opowiada o losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów, poruszając uniwersalne tematy związane z życiem, radościami i problemami. To właśnie ta bliskość i autentyczność sprawiły, że Polacy pokochali sagę rodu z Sadyby i od lat wiernie śledzą ich perypetie. W serialu występują:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)