Formuła 1 w Miami: Lando Norris triumfuje w sprincie. Co zadecydowało o zmianach na podium?

Zwycięstwo Lando Norrisa w sprincie Formuły 1

Lando Norris z zespołu McLaren triumfował w sprincie Formuły 1 przed niedzielnym Grand Prix Miami, co stanowiło jego pierwsze zwycięstwo w tym formacie wyścigowym. Brytyjczyk, który dzień wcześniej zdobył pole position w kwalifikacjach, utrzymał prowadzenie, prezentując imponujące tempo na torze. Na drugim miejscu uplasował się jego kolega zespołowy, Australijczyk Oscar Piastri, który do Norrisa stracił 3,766 sekundy.

Podium uzupełnił Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, meldując się na mecie z czasem gorszym o 6,251 sekundy. Początkowo, tuż za czołową trójką, znaleźli się obaj kierowcy Mercedesa, Włoch Kimi Antonelli i Brytyjczyk George Russell, którzy w tym roku wykazali się dużą szybkością. Mimo że Mercedes wygrał wcześniej cztery pierwsze wyścigi sezonu, w tym trzy Grand Prix i jeden sprint, w Miami nie zdołali przedłużyć tej zwycięskiej passy.

Kara dla lidera zmienia układ w klasyfikacji

Powodem niepowodzenia Mercedesa był między innymi słaby start lidera klasyfikacji generalnej, Kimiego Antonellego. Co więcej, w pół godziny po zakończeniu wyścigu, jury zawodów podjęło decyzję o degradacji Antonellego o dwie pozycje, na szóstą, za wielokrotne przekraczanie limitów toru. Włoch otrzymał pięć sekund kary doliczonej do jego końcowego czasu w sprincie.

W efekcie tej decyzji, George Russell z Mercedesa awansował na czwarte miejsce w klasyfikacji sobotniego sprintu, co miało istotny wpływ na punktację. To oznacza, że 19-letni Antonelli, który wcześniej triumfował w dwóch Grand Prix w Chinach i Japonii, obecnie ma już tylko siedem punktów przewagi w klasyfikacji mistrzostw świata nad Russellem. Kara ta znacząco wpłynęła na dynamikę rywalizacji w czołówce.

Przetasowania w stawce po kontrowersyjnej decyzji

Po nałożeniu kary na Kimiego Antonellego, doszło do dalszych zmian w końcowej klasyfikacji sprintu. Na piątą lokatę awansował czterokrotny mistrz świata, Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull. Brytyjczyk Lewis Hamilton z Ferrari również zyskał, przesuwając się na siódme miejsce w wynikach tego krótkiego wyścigu.

Niedzielny wyścig Grand Prix Miami, będący głównym wydarzeniem weekendu Formuły 1, ma wystartować o godzinie 22:00 czasu polskiego. Organizatorzy i zespoły przygotowują się na potencjalnie trudne warunki, ponieważ zapowiadane są intensywne opady deszczu i burze z piorunami, co może znacząco wpłynąć na przebieg rywalizacji i strategie pit stopów. Kwalifikacje do niedzielnego wyścigu zaplanowano na sobotę, również na godzinę 22:00 czasu polskiego.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.