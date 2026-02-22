M jak miłość, odcinek 1917: Budzyński przyzna się do zdrady. Magda wymusi na nim bolesną prawdę

"M jak miłość" odcinek 1917 - emisja w marcu 2026 roku

Fani produkcji zasiądą przed telewizorami w poniedziałek, 16 marca 2026 roku o godzinie 20.55, by na antenie TVP2 śledzić losy bohaterów 1917. epizodu. Tym razem spokój Andrzeja Budzyńskiego zburzy wizyta Pauliny Lipskiej w jego biurze. Kobieta zwróci się do mecenasa z prośbą o wsparcie prawne w procesie rozwodowym. Jej mężem jest Igor Jabłoński, który oficjalnie uchodzi za biznesmena, lecz w rzeczywistości to bezwzględny przestępca i mściwy gangster. Prawnik początkowo nie skojarzy faktów dotyczących nowej tożsamości dawnej sympatii.

Kamil ostrzega Magdę przed powrotem Pauliny

Ponowne pojawienie się Lipskiej nie umknie uwadze Kamila Gryca. Mężczyzna postanowi zainterweniować i uczulić Magdę na obecność nowej klientki męża. Mecenas doskonale pamięta, że ta kobieta lata temu zawróciła w głowie Budzyńskiemu, gdy ten był jeszcze w związku małżeńskim z Martą Wojciechowską. Choć Gryc nie zna wszystkich detali tamtej relacji, jego słowa wystarczą, by zasiać w sercu żony przyjaciela ziarno niepewności i skłonić ją do drążenia tematu.

Konfrontacja małżonków w 1917. odcinku "M jak miłość"

Zaniepokojona Budzyńska nie zamierza czekać na rozwój wypadków i postanowi wziąć sprawy w swoje ręce. Jak informuje portal światseriali.interia.pl, Magda natychmiast wyczuje nieszczerość w głosie partnera. Jej czujność wynika z bolesnych doświadczeń, gdyż Andrzej w przeszłości dopuścił się już zdrady z Julią Malicką, co zakończyło się ciążą kochanki we Wrocławiu. Tym razem żona prawnika zażąda jasnej odpowiedzi na pytanie o charakter znajomości łączącej go z Pauliną.

Prawda o relacji Andrzeja i Pauliny wychodzi na jaw

Tłumaczenia o niewinnej czy platonicznej znajomości okażą się kłamstwem. Dekadę temu relacja Budzyńskiego z nauczycielką jego córki, Ani, wykroczyła daleko poza ramy zwykłej przyjaźni. Pomiędzy dwojgiem ludzi doszło wówczas nie tylko do intymnych rozmów, ale również do namiętnego pocałunku. To właśnie z Pauliną Andrzej zdradził swoją ówczesną żonę, Martę. Teraz te wydarzenia wrócą ze zdwojoną siłą, kładąc się cieniem na obecnym związku prawnika.