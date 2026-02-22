Ekstraklasa: Lech Poznań wygrywa w Kielcach. Czy Korona przełamie fatalną serię na własnym stadionie?

Lech Poznań dominuje w pierwszej połowie

Lech Poznań, po wygranych z Piastem Gliwice w lidze (3:0) oraz KuPS Kuopio w Lidze Konferencji (2:0), rozpoczął mecz z Koroną Kielce z dużą determinacją. Goście od pierwszych minut atakowali bramkę Xaviera Dziekońskiego, dając jasno do zrozumienia, że interesuje ich wyłącznie komplet punktów. Już w ósmej minucie groźny strzał Michała Gurgula obronił bramkarz Korony, a chwile później Robert Gumny uderzył w boczną siatkę po akcji zainicjowanej przez Alego Gholizadeha.

Kielczanie próbowali odpowiadać, jednak obrona Lecha spisywała się bez zarzutu, skutecznie kasując nieliczne próby gospodarzy. Przewaga "Kolejorza" stawała się coraz wyraźniejsza, co zaowocowało serią rzutów rożnych. W 30. minucie Ali Gholizadeh otworzył wynik spotkania, wykorzystując zabójczą kontrę po podaniu Leo Bengtssona. Tuż przed przerwą, w doliczonym czasie gry, Antonio Milić podwyższył prowadzenie na 2:0, dobijając piłkę po obronionym strzale Mikaela Ishaka.

Mariusz Stępiński daje nadzieję Koronie?

Druga połowa przyniosła zmiany w postawie Korony Kielce, która, nie mając nic do stracenia, zaczęła grać bardziej ofensywnie. W 54. minucie, po rzucie rożnym wykonywanym przez Wiktora Długosza, Mariusz Stępiński strzałem głową pokonał Bartosza Mrozka, zmniejszając straty do jednej bramki. Gol dodał gospodarzom animuszu, a kilka minut później Stępiński ponownie trafił do siatki Lecha, jednak sędzia Piotr Lasyk odgwizdał spalonego.

Lech Poznań, zaskoczony intensywnością ataków Korony, musiał przetrwać trudny okres. Po opanowaniu sytuacji, podopieczni trenera Nielsa Frederiksena sami ruszyli do ofensywy, szukając trzeciego trafienia, które rozstrzygnęłoby losy meczu. Ambitni kielczanie walczyli o remis do samego końca, a w doliczonym czasie gry Wiktor Długosz miał szansę na wyrównanie, jednak jego strzał z dystansu poszybował ponad poprzeczką. Lech ostatecznie utrzymał prowadzenie, odnosząc trzecie z rzędu zwycięstwo, podczas gdy Korona nie zdołała przełamać passy bez zwycięstwa na własnym stadionie, które ostatni raz miało miejsce 27 września.

