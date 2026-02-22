Ekstraklasa siatkarek: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała pokonuje ŁKS Commercecon Łódź 3:1. Czy to początek dominacji w lidze?

Zwycięstwo BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała w Ekstraklasie

Spotkanie **Ekstraklasy siatkarek** pomiędzy BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała a ŁKS Commercecon Łódź zakończyło się zwycięstwem gospodyń. Mecz obfitował w wiele zaciętych wymian i emocji na parkiecie. Pierwszy set padł łupem drużyny z Łodzi, która pokonała rywalki 25:21, obejmując prowadzenie w spotkaniu.

Gospodynie zdołały jednak szybko odwrócić losy meczu. W drugim secie **siatkarki BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała** pokazały swoją determinację, wygrywając 25:21 i wyrównując stan rywalizacji. Trzecia partia również należała do bielszczanek, które zwyciężyły 25:22, przejmując kontrolę nad przebiegiem spotkania.

Jak przebiegało decydujące starcie zespołów?

Czwarty set okazał się decydujący dla końcowego wyniku. Drużyna z Bielska-Białej kontynuowała dobrą passę, **dominując na boisku** i pewnie wygrywając tę partię 25:18. Ostatecznie BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała zwyciężył cały mecz wynikiem 3:1, zapewniając sobie cenne punkty w ligowej tabeli.

W barwach BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała na boisku zaprezentowały się między innymi Martyna Borowczak i Kertu Laak, a na pozycji libero wystąpiła Zuzanna Suska. Zespół ŁKS Commercecon Łódź reprezentowały takie zawodniczki jak Regiane Bidias oraz Daria Szczyrba, z Anną Pawłowską jako libero. Wymienione składy świadczą o **mocnych stronach obu ekip**.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.