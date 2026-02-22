Zimowe Igrzyska Mediolan-Cortina 2026. Kto nie pojawił się na ceremonii zamknięcia?

Gdzie odbyła się ceremonia zamknięcia igrzysk?

Ceremonia zamknięcia 25. zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo miała miejsce w starożytnym amfiteatrze w Weronie. Ta licząca dwa tysiące lat budowla, znana jako Arena di Verona, jest prestiżową włoską sceną operową i koncertową. Mogła ona pomieścić około 15 tysięcy osób, co podkreślało rangę wydarzenia.

Wśród zaproszonych gości honorowe miejsca zajęły kluczowe postaci, takie jak premier Włoch Giorgia Meloni oraz przewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) Kirsty Coventry. Mimo wcześniejszych zapowiedzi, na uroczystości zabrakło premiera Francji Sebastien Lecornu, który miał reprezentować kraj-gospodarza kolejnych zimowych igrzysk w 2030 roku.

Kto reprezentował Polskę na ceremonii?

W ceremonii zamknięcia udział wzięło około 20 polskich sportowców, którzy byli częścią 59-osobowej reprezentacji startującej w igrzyskach. Ich obecność stanowiła symboliczne podsumowanie udziału Polski w tej międzynarodowej rywalizacji.

Zaszczyt poniesienia biało-czerwonej flagi przypadł dwóm wyróżniającym się sportowcom. Srebrny medalista olimpijski w łyżwiarstwie szybkim, Władimir Semirunnij, oraz Gabriela Topolska, startująca w short tracku, reprezentowali Polskę podczas defilady sportowców.

