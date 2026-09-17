M jak miłość, odc. 1941: Artur okłamie Agnes. Zobaczy dowód zdrady Marysi na telefonie

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-09-17 15:00

Artur (Robert Moskwa) posunie się za daleko w 1941 odcinku „M jak miłość”. Po powrocie z Berlina lekarz natychmiast dostrzeże poirytowaną twarz Agnes (Amanda Mincewicz), której wcześniej obiecał zerwanie kontaktów z kochanką. Córka okaże się niezwykle czujna i od razu po przyjeździe ojca do Grabiny, zaprezentuje mu na telefonie dowód jego niewierności wobec Marysi (Małgorzata Pieńkowska). W 1941 odcinku „M jak miłość” Artur zacznie bezczelnie kłamać w żywe oczy, co doprowadzi do gwałtownej awantury przed domem.

Artur w białej koszuli tłumaczy się Agnes przed domem w Grabinie. O ich kłótni w M jak miłość przeczytasz na Eska.
Autor: MTL Maxfilm/ Materiały prasowe

Agnes dowie się, że Artur spędził czas z kochanką. Złamie obietnicę

Agnes błyskawicznie odkryje, że jej ojciec nie zakończył relacji z Joanną. Wcześniej lekarz zapewniał, że schadzki z Dobrzańską to przeszłość i sprawa jest zamknięta. Mimo to czujna Agnes nie da się zwieść, a potwierdzenie swoich podejrzeń dostanie czarno na białym. Bezpośrednio po powrocie Artura z Niemiec, powita go chłodnym spojrzeniem i wyraźnym niezadowoleniem. Kobieta nie uwierzy, że obecność Joanny na tym samym berlińskim sympozjum medycznym to zwykły zbieg okoliczności, a jej podejrzenia okażą się w pełni uzasadnione.

Artur skłamie w żywe oczy. Córka pokaże mu dowód zdrady Marysi w 1941 odcinku "M jak miłość"

Ponura twarz Agnes nie umknie uwadze Artura, dlatego chwilę po jego powrocie, oboje opuszczą dom Mostowiaków w Grabinie i udadzą się na ganek, gdzie wybuchnie kłótnia. Agnes szybko połączy fakty, odrzucając wersję o przypadku. Kobieta zaprezentuje ojcu zdjęcie w telefonie, na którym wyraźnie widać go w towarzystwie Joanny. Chociaż ujęcie nie będzie przedstawiało jednoznacznie intymnej sytuacji, pozbawi ją złudzeń co do ich wspólnego wyjazdu do Niemiec, a Agnes absolutnie nie da wiary zapewnieniom, że między nimi do niczego nie doszło.

- Możesz mi to wytłumaczyć? - zapyta Agnes w 1941 odcinku "M jak miłość", pokazując ojcu ekran telefonu i zdjęcie, na którym lekarz rozmawia z Joanną.

- No co no, międzynarodowy kongres. Była na nim Joanna, ale byli też moi koledzy, co w tym dziwnego? 

- Tata, wiesz o co mi chodzi. Miałeś się nie spotykać z tą kobietą! - ostro zareaguje Agnes. 

- Nie spotykam się z nią! Już ci mówiłem, międzynarodowe sympozjum, wszyscy mogli tam przyjechać, ty też! Daj spokój, w ogóle skończmy ten temat, kończymy ten temat! - wścieknie się Artur i urwie rozmowę. 

Artur nadal będzie kłamał. Prawda o romansie i tak wyjdzie na jaw?

Artur bez mrugnięcia okiem będzie okłamywał Agnes. W rzeczywistości lekarz spędzi upojną noc z Joanną, przyjmie od niej upominek, a ich wspólna podróż powrotna samochodem z Berlina do Polski stanie się faktem. Kobieta nie zdoła ukryć swojego głębokiego zauroczenia w lekarzu, a i on nie zrezygnuje z rozwijającego się romansu. Agnes słusznie przeczuwa, że sytuacja wymyka się spod kontroli, a jedyną niewiadomą pozostaje to, kiedy Marysia pozna pełną prawdę o niewierności męża.

M jak miłość ZWIASTUN. Joanna uprzedzi Artura, że będzie o niego walczyć! Marysia z nią nie wygra
M jak miłość, odcinek 1941: Agnes (Amanda Mincewicz), Artur (Robert Moskwa)
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