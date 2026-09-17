M jak miłość. Marysia podejmuje desperacką próbę ratowania małżeństwa. Prawda o zdradzie Artura złamie jej serce

Marysia podejmie próby ratowania małżeństwa w 1945 odcinku "M jak miłość"

Początkowo w 1945. odcinku "M jak miłość" Marysia będzie żyła w niewiedzy o romansie Artura i Joanny. Kobieta zauważy jednak niepokojące sygnały, wskazujące na rosnący dystans między nią a mężem. Zmienione zachowanie Rogowskiego, wynikające z jego zaangażowania w relację z Dobrzańską, zacznie generować coraz poważniejsze kłopoty w małżeństwie. Maria nie zamierza udawać, że wszystko jest w porządku. W przychodni poinformuje Artura o konieczności omówienia ich problemów. Będzie to próba zażegnania kryzysu, o którego rzeczywistym podłożu jeszcze nie wie. Rogowska przede wszystkim spróbuje dociec, dlaczego jej relacja z mężem tak drastycznie się ochłodziła.

Rogowski nie będzie chciał iść z Marysią na terapię?

Sugestia terapii dla par nie będzie przypadkowa. Artur już wcześniej unikał rozmów z psychologiem. Gdy pojawił się temat jego własnej konsultacji, zignorował sprawę. Mało prawdopodobne, by z radością przystał na wspólną terapię, zwłaszcza że doskonale zdaje sobie sprawę z przyczyn swojego oddalenia od Marysi. Nie może wyznać jej prawdy, bowiem wciąż kontynuuje ukryty romans z Joanną.

Udział w terapii zmusiłby Rogowskiego do skonfrontowania się z faktami, podczas gdy ten żyje podwójnym życiem. Marysia z nadzieją będzie szukać sposobu na uratowanie związku, nie wiedząc, że Artur chowa przed nią sekret, którego nie da się zlikwidować jedną szczerą rozmową.

Marysia zaproponuje terapię, a chwilę później odkryje zdradę Artura

W 1945. odcinku "M jak miłość" sytuacja przybierze nieoczekiwany obrót. Podczas gdy Marysia będzie walczyć o przetrwanie małżeństwa, Artur nadal będzie brnął w romans z Joanną. Dobrzańska złoży mu wizytę w przychodni, prosząc o kolejne potajemne spotkania. Artur znów ulegnie i przytuli kochankę, nie przypuszczając, że jego żona jest tuż obok... Finał będzie dramatyczny: Rogowska wejdzie do gabinetu i na własne oczy zobaczy męża w ramionach innej kobiety.

Kiedy 1945 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Fani będą mogli śledzić rozwój tych wydarzeń w 1945. odcinku serialu, który wyemitowany zostanie w poniedziałek, 5 października 2026 roku. Początek seansu o godzinie 20.50 na antenie telewizyjnej Dwójki.

M jak miłość. Marysia przyłapie Artura z Joanną! Tak dowie się o zdradzie męża!