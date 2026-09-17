M jak miłość. Marysia dowie się o zdradzie Artura. Romans wyjdzie na jaw w przychodni

Koniec związku Marysi i Artura w 1945. odcinku "M jak miłość"

W 1945. epizodzie uwielbianego serialu Dwójki dojdzie do potężnego trzęsienia ziemi, z którego Rogowski już się nie wyplącze. Jego potajemny związek z Joanną, pieczołowicie skrywany przed żoną i najbliższymi, doczeka się brutalnego finału. Artur przekroczy granicę i wpadnie w pułapkę własnych uczuć. Jego zaangażowanie w znajomość z atrakcyjną lekarką dawno przestało być przelotnym flirtem. Dobrzańska okaże się niezwykle zdeterminowana i nie zrezygnuje z walki o względy lekarza. Zjawi się w ośrodku zdrowia z zamiarem ratowania ich płomiennego romansu.

Zakochana kobieta zacznie błagać Rogowskiego, by z niej nie rezygnował. Rzuci mu w twarz, że bez niego nie wyobraża sobie dalszej egzystencji. Zdezorientowany medyk znów zaplącze się w sieć obietnic, z których wcześniej chciał uciec. Zamiast ostrego cięcia i powrotu do bliskich, po raz kolejny da się ponieść emocjom i ulegnie wdziękom namiętnej kochanki.

Artur rzuci się na kochankę. Marysia będzie pod drzwiami gabinetu w "M jak miłość"

Kulminacyjny moment nastąpi w murach przychodni, gdzie kochankowie zostaną w sam na sam. Rozpędzone zmysły wezmą górę i Rogowski chwyci Joannę w objęcia, zapominając o całym świecie. Kompletnie nie będzie zdawał sobie sprawy, że jego żona znajduje się zaledwie kilka kroków od jego drzwi. Marysia odwiedzi klinikę przy okazji spotkania z Judytą (Paulina Chruściel) i jej ojcem. Po krótkiej pogawędce na korytarzu, ruszy wprost do męża. Nawet przez myśl jej nie przejdzie, że za chwilę zobaczy scenę, która bezpowrotnie zrujnuje jej rodzinne szczęście.

Dramatyczne odkrycie w 1945. odcinku "M jak miłość". Marysia zobaczy zdradę

Kiedy Rogowska naciśnie klamkę i stanie w progu gabinetu, jej świat wywróci się do góry nogami. Nieświadoma dotąd żona w jednej sekundzie zderzy się z okrutną prawdą. Artur straci wszystkie asy w rękawie – wymówki o zapracowaniu czy zwykłym zbiegu okoliczności stracą rację bytu. Marysia na własne oczy ujrzy, jak blisko z jej mężem jest lekarka. Starannie pielęgnowana tajemnica Rogowskiego pęknie jak bańka mydlana, stając się początkiem bolesnego rozpadu małżeństwa.

M jak miłość. Marysia przyłapie Artura z Joanną! Tak dowie się o zdradzie męża!