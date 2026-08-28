M jak miłość. Martyna odsłoni serce przed Karskim. Zaskakująca odpowiedź Jakuba w nowym sezonie

Martyna wyzna uczucia Jakubowi. Przełom w 1942. odcinku „M jak miłość”

Nadchodzący 1942. odcinek „M jak miłość” po przerwie wakacyjnej przyniesie długo oczekiwaną rozmowę między Martyną, a Jakubem. Wysocka w końcu przestanie udawać, że jej uczucia do Karskiego to przeszłość. Choć wcześniej próbowała zerwać z nim kontakt i odciąć się od trudnej sytuacji, ostatecznie uzna, że walka z sercem nie ma sensu.

Podczas szczerego spotkania w nowym sezonie serialu lekarka bez ogródek przyzna, że poczuła do detektywa coś więcej. Ta odwaga spotka się z natychmiastową odpowiedzią Jakuba, która kompletnie zszokuje Wysocką.

Karski zaprosi Martynę na randkę. Emocje w 1942. odcinku „M jak miłość”

Martyna początkowo obawiała się odrzucenia, wciąż tkwiąc w przekonaniu, że Jakub nie zapomniał o Kasi (Paulina Lasota). Chciała za wszelką cenę uniknąć bólu, jaki towarzyszył jej relacji z Marcinem (Mikołaj Roznerski), gdy ostatecznie na drodze stanęła Kama (Michalina Sosna). Wysocka bała się, że i tym razem zostanie jedynie kobietą na pocieszenie, na co nie zamierzała się zgadzać.

Jej przypuszczenia okażą się jednak błędne. W 1942. odcinku po wakacjach odpowiedź Karskiego wprawi ją w osłupienie. Detektyw nie tylko nie odrzuci jej wyznania, ale zrewanżuje się zaproszeniem na pierwszą prawdziwą randkę – spotkanie, które definitywnie przekroczy granice ich dotychczasowej przyjaźni.

Szczęśliwy finał dla Martyny i Jakuba? Nowe odcinki „M jak miłość” po wakacjach

W 1942. odcinku „M jak miłość” zadowolona z obrotu spraw lekarka z entuzjazmem zgodzi się na propozycję Karskiego. Wspólny wieczór okaże się bardzo romantyczny i obiecujący dla obojga. To spotkanie nie będzie już tylko wyjściem znajomych, co da nadzieję, że Jakub faktycznie odwzajemni miłość Martyny.

Zwiastun powakacyjnego sezonu popularnego serialu potwierdza radosne chwile pary, ukazując ujęcia uśmiechniętych bohaterów. Wszystko wskazuje na to, że ich relacja wkroczy na zupełnie nowy poziom. Pozostaje jednak otwarte pytanie – czy duch Kasi ostatecznie przestanie krążyć nad ich związkiem? Sytuacja może się skomplikować, gdy kłamstwa byłej partnerki wyjdą na jaw, a Mariusz (Mateusz Mosiewicz) dowie się całej prawdy.

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