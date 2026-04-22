"M jak miłość". Kryzys w małżeństwie Rogowskich sięga zenitu i rozwściecza fanów

Niewierność wisi w powietrzu. Co zrobi Artur z serialu "M jak miłość"?

W bieżącym sezonie "M ja miłość" postać odgrywana przez Roberta Moskwę znalazła się w czołówce najbardziej krytykowanych bohaterów telenoweli. Trudno dziwić się oburzeniu widzów, biorąc pod uwagę zupełnie irracjonalne poczynania męża Marysi. Kobieta musi obecnie samodzielnie sprawować opiekę nad wnukiem Antosiem (Mikołaj Jankowski), co jest bezpośrednim następstwem tragicznej śmierci Franki (Dominika Kachlik). Dodatkowo na jej głowie spoczywa wsparcie zmagającego się z ciężką depresją Pawła (Rafał Mroczek), podczas gdy Artur zachowuje się jak zafascynowany nastolatek, bezustannie adorując Joannę Dobrzańską.

Zostawiona sama sobie żona nie otrzymuje od partnera żadnego wsparcia w codziennych trudnościach, ponieważ ten każdą wolną chwilę poświęca nowej znajomej. Lekarz wyraźnie wykazuje większe zaangażowanie w problemy młodszej koleżanki po fachu niż we własne małżeństwo.

Najlepszym tego dowodem była sytuacja z ostatnich odcinków "M jak miłość", gdy obie kobiety zmagały się z chorobą. Mężczyzna zdecydował się czuwać przy łóżku Joanny, całkowicie ignorując pogarszający się stan zdrowia Marysi. Z mieszkania chorej lekarki ostatecznie wyprowadziła go dopiero interweniująca w tej sprawie córka Agnes (Amanda Mincewicz).

Wspólny wyjazd do Krakowa w 1931 odcinku "M jak miłość". Zdrada Rogowskiego?

Fani produkcji "M jak miłość" zachodzą w głowę, czy przed nadejściem wakacyjnej przerwy w emisji ostatecznie dojdzie do skoku w bok. Rozstrzygnięcie tej miłosnej intrygi nastąpi w 1931 epizodzie, zaplanowanym na wtorek, 5 maja 2026 roku. Właśnie wtedy starszy lekarz zaproponuje swojej podwładnej wyjazd na branżową konferencję do Krakowa.

Służbowa delegacja mogłaby stanowić idealny pretekst do nawiązania romansu. Jednak plany zafascynowanego Joanną Artura niespodziewanie pokrzyżuje terapeutka Judyta (w tę postać wciela się Paulina Chruściel), niszcząc jego misterne założenia.

To jednak nie zamknie tematu, a kolejne nieodpowiedzialne kroki lekarza mocno skomplikują sytuację. Mężczyzna będzie karmił Marysię kolejnymi kłamstwami, doprowadzając ich długoletni związek na sam skraj ostatecznego rozpadu.

Burza w sieci po nowych odcinkach "M jak miłość". Widzowie miażdżą zachowanie Artura

Osoby regularnie śledzące perypetie rodziny Rogowskich nie kryją rosnącej frustracji postawą doświadczonego medyka. Przez wiele lat bohater ten funkcjonował w świadomości odbiorców jako niedościgniony wzór lojalności małżeńskiej. Warto przypomnieć, że w przeszłości dopuścił się już zdrady, wdając się w płomienny romans z prawniczką Teresą (Dominika Łakomska), co ostatecznie zostało mu wybaczone, a para ponownie stanęła na ślubnym kobiercu. Teraz koszmar sprzed lat wyraźnie powraca na ekrany. Główną różnicę stanowi fakt, że młoda lekarka z premedytacją prowokuje swojego przełożonego, konsekwentnie dążąc do rozbicia jego ustabilizowanego życia.

Temat ten wywołał ogromną dyskusję na facebookowym profilu portalu SuperSeriale.se.pl, gdzie redakcja zapytała fanów "M jak miłość" o ocenę całej sytuacji. Zastanawiano się wspólnie, czy lekarzem kieruje prawdziwe uczucie, czy jedynie chwilowe zaślepienie nową podwładną. W sieci błyskawicznie zaroiło się od dosadnych komentarzy na temat tego budzącego ogromne emocje serialowego wątku.