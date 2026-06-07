Christian Eriksen znów stracił przytomność na murawie! Przerwano mecz Dania - Ukraina

Spis treści Dramat Christiana Eriksena powrócił w meczu Dania - Ukraina

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w trakcie towarzyskiej potyczki reprezentacji Danii z Ukrainą, kiedy to Christian Eriksen nagle upadł na trawę, chociaż nikt go nie faulował. Na kilka minut zawodnik pozostał w bezruchu na murawie, a służby medyczne błyskawicznie przystąpiły do interwencji. Koledzy z drużyny, podobnie jak w przeszłości, otoczyli go szczelnym kordonem, zasłaniając widok obiektywom aparatów. Na szczęście po chwili Duńczyk odzyskał świadomość. Jak przekazał Duński Związek Piłki Nożnej (DBU), piłkarz zdołał samodzielnie wstać i udać się do ambulansu, a z trybun żegnały go głośne oklaski i okrzyki kibiców obu drużyn. Ta krótka chwila wywołała jednak ogromny niepokój, przywołując na myśl koszmarne obrazki z mistrzostw Europy w 2020 roku.

Momento em que o Eriksen coloca a mão no peito, depois cai e rapidamente começa o atendimento… https://t.co/2EX4id1NUX pic.twitter.com/OsrhsHyv4h — Icaro Cruz (@IcaaroCruz) June 7, 2026

Dramat Christiana Eriksena powrócił w meczu Dania - Ukraina

Warto przypomnieć, że 12 czerwca 2021 roku podczas spotkania Danii z Finlandią na Euro 2020, Christian Eriksen doświadczył nagłego zatrzymania krążenia. W 42. minucie spotkania pomocnik osunął się na ziemię bez oznak życia. Szybka reakcja kapitana Simona Kjæra, który rozpoczął udzielanie pomocy, oraz trwająca kilkanaście minut akcja reanimacyjna ratowników medycznych, uratowały mu życie. Widzowie na całym świecie z przerażeniem obserwowali tamte sceny, z ulgą przyjmując informacje o przywróceniu akcji serca u duńskiego zawodnika.

W następstwie tamtych wydarzeń zdecydowano się na wszczepienie piłkarzowi kardiowertera-defibrylatora (ICD), mającego zapobiegać podobnym incydentom w przyszłości. Pomimo początkowych wątpliwości dotyczących kontynuowania kariery, zawodnik powrócił do profesjonalnego sportu, grając w takich klubach jak Ajax Amsterdam, Brentford czy Manchester United. Wystąpił również na niedawnym Euro 2024, zdobywając tam nawet bramkę.

Najnowsze doniesienia z meczu towarzyskiego dowodzą jednak, że uprawianie sportu na tak wysokim poziomie, nawet z profesjonalnym zabezpieczeniem medycznym, wciąż niesie ze sobą ryzyko dla zdrowia zawodnika. Na ten moment nie podano jeszcze oficjalnych przyczyn jego ostatniego zasłabnięcia, a Christian Eriksen musi zostać poddany szczegółowej diagnostyce medycznej.