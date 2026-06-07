Na Wspólnej, odcinki 4232-4235. Afera z narkotykami, skradziona biżuteria i groźba zamknięcia baru Ziebów

Brak wakacyjnej przerwy w emisji "Na Wspólnej"

TVN postanowił uszczęśliwić fanów i nie zawiesza emisji "Na Wspólnej" na okres letni. W przeciwieństwie do konkurencyjnych stacji, nowe odcinki będą pokazywane bez zmian. Widzowie będą mogli śledzić dalsze perypetie ulubionych bohaterów przez cały czerwiec, lipiec i sierpień.

Twórcy serialu przygotowali mnóstwo niespodzianek, więc emocji na pewno nie zabraknie. Poniżej przedstawiamy szczegółowe opisy odcinków od 4232 do 4235, zaplanowanych na czwarty tydzień czerwca (od 22.06.2026 do 25.06.2026).

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Streszczenie 4232. odcinka "Na Wspólnej" (emisja 22.06.2026 r.)

W najnowszym epizodzie Julka oskarża Ankę o podawanie synkowi środków uspokajających. Igor, zszokowany tym wyznaniem, prosi Ewę (Ewa Gawryluk) o dyskretną obserwację partnerki. Nastolatka tymczasem udaje się do babci, szukając pomocy w zdobyciu tabletek antykoncepcyjnych.

W innym wątku Andrzej (Tomasz Schimscheiner) próbuje zrezygnować z handlu fałszywymi dyplomami, ale jego partner biznesowy ma inne plany. Równocześnie Wiola otrzymuje od detektywa adres osoby, której szukała.

Tymczasem Włodek (Mieczysław Hryniewicz) przygotowuje się do podróży do Hiszpanii, by spotkać się z Marią (Bożena Dykiel). Zanim jednak wyleci, musi stawić czoła Zdzisiowi Muszce (Piotr Cyrwus), który ostrzy sobie zęby na prowadzenie baru.

Streszczenie 4233. odcinka "Na Wspólnej" (emisja 23.06.2026 r.)

Hofferowie przejmują stery w barze Ziębów i angażują się w opiekę nad wnukiem. Roman (Waldemar Obłoza) zabiera dziecko Marty (Joanna Jabłczyńska) z przedszkola. Na miejscu okazuje się jednak, że chłopiec w wózku to nie Tymek. Spanikowani dziadkowie pędzą z powrotem, gdzie spotykają wściekłą matkę gotową zadzwonić na policję.

Z kolei Anka dystansuje się od Igora, boleśnie odczuwając jego brak zaufania. Julka, kreując się na ofiarę, szuka pocieszenia u Leona (Borys Otawa), który zaopatruje ją w narkotyki.

Matka Brygidy, Jolanta (Małgorzata Peczyńska), chwali się przed Michałem (Robert Kudelski) i Lucy (Marta Cichorska) bogactwem narzeczonego córki. Wywołuje to zazdrość Brzozowskiego. Niedługo potem Remek (Maciej Kobiela) odkrywa u Brygidy bransoletkę ukradzioną z domu jego rodziców.

Streszczenie 4234. odcinka "Na Wspólnej" (emisja 24.06.2026 r.)

Brygida i Remek planują ceremonię zaślubin w ciągu dwóch tygodni. W trakcie tworzenia listy gości, dziewczyna zdradza, że przyjaciółka jej matki to złodziejka. Remek oskarża Jolantę i Lucynę o kradzież z posiadłości jego rodziców i domaga się zwrotu kosztowności pod groźbą wyciągnięcia konsekwencji.

Andrzej przeprowadza poważną rozmowę z Danielem (Michał Tomala), wyznając, że zamierza wrócić do stolicy. Wiola dociera pod wskazany adres i odkrywa, że jej córka tkwi w nałogu narkotykowym.

Włodek odpoczywa w Hiszpanii, uspokajany pozytywnymi relacjami z baru. Jednak Muszko skutecznie odstrasza klientów swoją nachalną krytyką serwowanych dań. Co więcej, ukradkiem bada stan wentylacji w lokalu.

Streszczenie 4235. odcinka "Na Wspólnej" (emisja 25.06.2026 r.)

Brygida oznajmia matce, że ślub zostaje przesunięty o rok. Jolanta przypuszcza, że to efekt afery z biżuterią i namawia Lucynę do zwrotu skradzionych rzeczy. Podczas wieczornego spotkania z Kluskami, Tobiasz rozpoznaje Milenę z popularnej aplikacji randkowej, co Jolanta postanawia bezwzględnie wykorzystać.

W redakcji Smolny (Łukasz Konopak) przydziela żonie prezesa Gwiazdy (Zbigniew Suszyński) staż u Sandry (Ina Sobala). Decyzja ta wywołuje ogromną panikę u szefa.

Tymczasem na Wspólnej pojawiają się skargi na uciążliwe zapachy dochodzące z baru. Okazuje się, że ktoś celowo uszkodził wentylację. Muszko szybko organizuje zbiórkę podpisów za zamknięciem lokalu.