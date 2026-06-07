Andre Agassi zaskoczył Maję Chwalińską w studiu. Polka błyskawicznie zareagowała

W niedzielę Maja Chwalińska pojawiła się w studiu amerykańskiej stacji TNT Sports, gdzie spotkała się z Andre Agassim. Słynny amerykański zawodnik, który aż osiem razy triumfował w turniejach wielkoszlemowych, był pod ogromnym wrażeniem polskiej tenisistki. Podczas dyskusji o ogromnym zainteresowaniu, jakie wzbudziły mecze Chwalińskiej w jej ojczyźnie, zawodniczka zdobyła się na niezwykle skromne wyznanie.

Maja Chwalinska got a special message from @AndreAgassi after her incredible #RolandGarros run 🥹👏 pic.twitter.com/XbMgVyUbzS— TNT Sports U.S. (@TNTSportsUS) June 7, 2026

- To jest niesamowite. I szczerze mówiąc, nie wiem, co zrobiłam, żeby na to zasłużyć. Jestem po prostu ogromnie za to wdzięczna. Mam wrażenie, że tenis i sport w ogóle to coś więcej niż tylko wygrane i porażki. Chodzi o ludzi i historie, które za nimi stoją. Dlatego czuję się bardzo wdzięczna, że mogę dzielić się pasją do tenisa. I widzę też te emocje, jakie moja gra wywołuje u ludzi. Tak, to zdecydowanie niesamowite uczucie - powiedziała Maja.

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Siedzący obok polskiej gwiazdy Andre Agassi natychmiast odpowiedział na jej słowa, nie szczędząc komplementów i motywujących uwag.

- Skoro nie wiesz, dlaczego na to zasługujesz, pozwól, że ci pomogę to zrozumieć. Zakwalifikowałaś się do turnieju i dotarłaś do finału zawodów, które są jednym z najtrudniejszych wyzwań w całym naszym sporcie. Nie daj się rozpraszać tym medialnym zgiełkiem i nie przejmuj się porażkami. Po prostu dalej się rozwijaj, bo jesteś darem dla tego sportu! - wypalił Agassi.