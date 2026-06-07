Bolesny rozwód w "Na Wspólnej". Czy po nim bohaterowie wrócą do siebie?

Darek Żbik przekazuje pozew rozwodowy

Choć ostateczna decyzja sądu nie będzie jeszcze znana, w 4224. odcinku produkcji TVN Darek Żbik przekaże szwagierce pozew rozwodowy. Kłamstwa i manipulacje żony sprawią, że zrujnowany Tadeusz odetnie się od niej całkowicie i odmówi jakiegokolwiek kontaktu. Jego stan psychiczny będzie ulegał drastycznemu pogorszeniu, a na ratunek ruszy mu zatroskana Kasia, próbując wyrwać go z przygnębiającej izolacji.

Kasia wpada na pomysł. Daria ma pocieszyć Tadka

To właśnie Kasia będzie inicjatorką planu ratunkowego w nadchodzących odcinkach. Poprosi Darię, by spotkała się z dawnym ukochanym i spróbowała mu pomóc. Zdruzgotany Tadek będzie musiał dodatkowo zmierzyć się z ogromnym poczuciem winy. Uświadomi sobie, że pod wpływem kłamstw Kaliny bezpodstawnie odrzucił i skrzywdził swoją własną rodzinę oraz najbliższych przyjaciół. Wsparcie Darii okaże się w tym momencie kluczowe.

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Daria i Tadek z "Na Wspólnej". Wrócą do siebie?

Dla Darii to nie będzie prosta sprawa, biorąc pod uwagę ich wspólną przeszłość. Rozstali się przecież z powodu jego niechęci do zakładania rodziny, a dodatkowo Tadek kompletnie ignorował jej wcześniejsze ostrzeżenia dotyczące toksycznej Kaliny. Mimo wszystkich tych upokorzeń, kobieta postanowi odwiedzić go w kancelarii prawniczej. Wspólne chwile i szczera rozmowa przyniosą niespodziewany efekt – dawne uczucia zaczną odżywać, a między tą dwójką ponownie pojawi się chemia. Jakub Pruski, w jednym z najnowszych wywiadów, zasugerował, że Tadek może znów zbliżyć się do swojej byłej partnerki.

- Pojawia się była Tadka, znikąd, nie wiadomo, odżywają stare uczucia, jest wręcz moment małej intymności i czy oni w to pójdą, proszę państwa, no nie wiadomo, nie wiadomo, to trzeba samemu się przekonać - powiedział tajemniczo aktor z "Na Wspólnej".