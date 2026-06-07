Maja Chwalińska wdała się w zabawną dyskusję z Johnem McEnroe w studiu telewizyjnym

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Maja Chwalińska spotkała się z Andre Agassim w amerykańskim studiu
Polska tenisistka odwiedziła studio TNT Sports, gdzie spotkała się chociażby z Andre Agassim. Ośmiokrotny triumfator zawodów Wielkiego Szlema nie krył swojego zachwytu nad grą Mai Chwalińskiej, określając ją wręcz mianem „daru dla tego sportu”. Słynny amerykański sportowiec wyraził ogromne uznanie dla umiejętności naszej reprezentantki.
Zabawna pogawędka Mai Chwalińskiej z Johnem McEnroe w brytyjskiej telewizji
Z kolei w brytyjskim oddziale stacji TNT Sport Maja Chwalińska miała okazję poznać kolejną tenisową sławę. Tym razem jej rozmówcą był John McEnroe, były numer jeden światowego rankingu, słynący z doskonałego poczucia humoru. Krótka pogawędka przerodziła się w bardzo wesołą konwersację. Na koniec tej wymiany zdań polska zawodniczka zdołała lekko wprawić w zakłopotanie amerykańskiego gwiazdora.
John McEnroe: Po tym, jak rozegrałaś dziesięć meczów, a potem finał, możesz teraz spędzić chwilę w studiu TNT UK.
Maja Chwalińska: Tak, niesamowite. Z Johnem McEnroe’em siedzącym obok mnie.
John McEnroe: Naprawdę wiesz, kim jestem?
Maja Chwalińska: Żartujesz sobie?!
John McEnroe: Nie, pytam poważnie.
Maja Chwalińska: Oczywiście, że wiem!
John McEnroe: Ile masz lat? 24?
Maja Chwalińska: Tak. Ale kiedy byłam młodsza, oglądałam dużo tenisa… takiego vintage (z dawnej epoki, red). Przepraszam (śmiech). I tak, zdecydowanie wiem, kim jesteś.