Maja Chwalińska wdała się w zabawną dyskusję z Johnem McEnroe w studiu telewizyjnym

Maja Chwalińska spotkała się z Andre Agassim w amerykańskim studiu

Polska tenisistka odwiedziła studio TNT Sports, gdzie spotkała się chociażby z Andre Agassim. Ośmiokrotny triumfator zawodów Wielkiego Szlema nie krył swojego zachwytu nad grą Mai Chwalińskiej, określając ją wręcz mianem „daru dla tego sportu”. Słynny amerykański sportowiec wyraził ogromne uznanie dla umiejętności naszej reprezentantki.

Of course Maja Chwalinska knows who John McEnroe is 😅 pic.twitter.com/9uum6bVip0— TNT Sports (@tntsports) June 7, 2026

Zabawna pogawędka Mai Chwalińskiej z Johnem McEnroe w brytyjskiej telewizji

Z kolei w brytyjskim oddziale stacji TNT Sport Maja Chwalińska miała okazję poznać kolejną tenisową sławę. Tym razem jej rozmówcą był John McEnroe, były numer jeden światowego rankingu, słynący z doskonałego poczucia humoru. Krótka pogawędka przerodziła się w bardzo wesołą konwersację. Na koniec tej wymiany zdań polska zawodniczka zdołała lekko wprawić w zakłopotanie amerykańskiego gwiazdora.

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