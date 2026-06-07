Skandal przekreślił jej grę w Charlton. Madelene Wright zarabia dziś fortunę na OnlyFans

Sportowa droga angielskiej zawodniczki rozpoczęła się w młodzieżowych strukturach Millwall, skąd ostatecznie trafiła do pierwszego zespołu Charlton Athletic. Przygoda z tą drużyną zakończyła się gigantycznym skandalem wizerunkowym. Władze klubu natychmiast rozwiązały kontrakt z Madelene Wright, gdy do internetu trafiły kompromitujące materiały wideo. Na nagraniach widać było wyraźnie, jak sportsmenka wdycha gaz z imprezowych balonów oraz pije szampana, siedząc za kierownicą luksusowego samochodu.

Po przymusowym odejściu z drużyny Charlton zawodniczka znalazła bardzo lukratywne źródło dochodu na popularnym serwisie internetowym. Założenie konta na platformie OnlyFans okazało się w jej przypadku strzałem w dziesiątkę, a brytyjskie dzienniki „The Sun” oraz „Daily Mail” informowały o gigantycznych zyskach sięgających setek tysięcy funtów w skali roku. Za dostęp do ekskluzywnego profilu subskrybenci płacą 24 funty miesięcznie. Fani mogą tam regularnie oglądać zmysłowe fotografie hojnie obdarzonej przez naturę blondynki, która pozuje w skąpych strojach kąpielowych, bieliźnie oraz mocno wyciętych koszulkach piłkarskich.

Angielska zawodniczka postanowiła ostatecznie wznowić sportową karierę i po kilku latach przerwy od futbolu podpisała oficjalny kontrakt z zespołem Chatham Town Women. Szybki powrót na murawę nie oznacza wcale końca dotychczasowej działalności. - Będę robić obie rzeczy - deklaruje wprost piłkarka. Poniżej znajdują się fotografie Madelene Wright.

Madelene Wright: Zmysłowa piłkarka zarabia fortunę na OnlyFans