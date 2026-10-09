"M jak miłość". Jakub trafia do domu zamordowanego Sowińskiego i odkrywa prezent, który dał Kasi

Czy poszukiwania Sowińskiego w 1948 odcinku "M jak miłość" wciągną Olka w poważne kłopoty?

Zniknięcie Sowińskiego w 1948 odcinku "M jak miłość" sprowadzi kłopoty na Olka Chodakowskiego, ale Marcin nie pozwoli na to, żeby jego młodszy brat odpowiadał za coś, czego nie zrobił. Sam Olek zwróci się po pomoc do Marcina jako detektywa. Wyzna, że po tajemniczym zaginięciu Sowińskiego trafił na celownik policji i ma problem, bo zupełnie nie pamięta, co robił feralnej nocy. Mało tego, policja znajdzie krew w jego mieszkaniu Sowińskiego.

Przed kolejnym przesłuchaniem na komendzie w 1948 odcinku "M jak miłość" Olek zacznie panikować. Szczególnie, że przyjdzie do niego też siostra Sowińskiego, Ewa (Karolina Dryzner), która wciąż nie będzie miała żadnych wieści od Aleksandra! A przecież młodszy brat opiekował się niepełnosprawną kobietą, nigdy nie zniknął, nie dając żadnego znaku życia.

„Boję się. Znowu wezwali mnie na komisariat. Ja już nie wiem, co mam im odpowiadać. Najgorsze jest to, że ja naprawdę nic nie pamiętam. Byłem tak pijany, że film mi się urwał. Nie sądzę, żebym pojechał do Sowińskiego w środku nocy, dać mu w pysk. Jeszcze tego dnia mieliśmy spięcie w klinice przy pacjentach. Normalnie są na to świadkowie. Zgłosiłem na niego zażalenie. Siedziałbym cicho, gdybym wiedział, że facet zniknie. Skąd mogłem wiedzieć. Nawet do siostry się nie odezwał. Zresztą była dzisiaj u mnie w klinice. Ona też jest przerażona, szuka go. Uważa, że on albo nie żyje albo ktoś go przetrzymuje siłą. Mówi, że tak po prostu by nie zniknął bez słowa, że do niej by się odezwał. Rzeczywiście oni byli blisko... Są blisko. On się nią opiekował... Jak dla mnie to on gdzieś zniknął, musiał wkurzyć nie tego, co trzeba. Może się teraz ukrywa... Po prostu próbuję pomóc tej kobiecie, sobie próbuję pomóc”

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Czy śledztwo Jakuba w 1948 odcinku "M jak miłość" wskaże mordercę Sowińskiego?

W 1948 odcinku "M jak miłość" Marcin bez zwłoki przejmie inicjatywę i skieruje Jakuba do mieszkania zaginionego. Detektywi otrzymają klucze od Sowińskiej, jednak będą zmuszeni działać dyskretnie, aby nie wchodzić w drogę policjantom. Pod osłoną nocy Karski, wyposażony w gumowe rękawiczki i ochraniacze na buty, wejdzie do domu Sowińskiego, by przeprowadzić prywatne śledztwo.

Gdy Karski znajdzie się w sypialni zaginionego, zauważy na nocnym stoliku wisiorek. Będzie to ten sam naszyjnik, który przed laty podarował swojej byłej żonie, Kasi! Mężczyzna natychmiast zabierze biżuterię do agencji, usiłując dowiedzieć się, w jaki sposób zaginiony wszedł w posiadanie bursztynowej zawieszki. Na tym etapie detektyw nawet nie pomyśli, że Sowiński został zamordowany przez Mariusza, obecnego męża Kasi, który w ten sposób zemścił się za romans.

Kiedy będzie można obejrzeć 1948 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1948 serialu "M jak miłość" zostanie pokazany we wtorek, 13 października 2026 r., o godzinie 20:50 na antenie TVP2.