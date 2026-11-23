Kto zagraża Elizie w serialu "Pierwsza miłość"?

Czarne chmury zbierają się nad Elizą już od 4283. odcinka "Pierwszej miłości", kiedy to podpalono lokal Iskra, a ona sama leżała nieprzytomna w płomieniach. Świder podejrzewał wówczas o podłożenie ognia Darka Olszewskiego (Paweł Wierzbicki), z którym niedługo później doszło do groźnej konfrontacji z użyciem noża. Strach kobiety spotęguje także rozmowa z mężem Bolesławem (Dawid Zawadzki). Mężczyzna wyzna jej miłość, kategorycznie odmówi zgody na rozwód i zapowie, że nigdy nie odpuści. Wkrótce bohaterkę zacznie też śledzić zakapturzona postać. Choć początkowo wywoła to u niej przerażenie, ostatecznie wyjdzie na jaw, że to Świder postanowił działać w ukryciu jako jej osobisty ochroniarz. Kobieta nie ma jeszcze pojęcia, jak bardzo przyda jej się ta dyskretna pomoc.

"Pierwsza miłość", odcinek 4296. Napastnik dusi Elizę i obezwładnia Świdra

Przeczucia Świdra szybko znajdą potwierdzenie w rzeczywistości, gdy w ciemnej bramie dojdzie do kolejnego dramatu. Nieznany sprawca bez chwili wahania rzuci się na Elizę i zacznie ją brutalnie dusić, stawiając kobietę w położeniu bez wyjścia. Na miejsce natychmiast przybiegnie samozwańczy ochroniarz, by wyrwać ją z rąk oprawcy, ale bandyta okaże się zbyt silny. Napastnik zdoła obezwładnić również Świdra, pozbawiając zaatakowaną bohaterkę jedynej szansy na ratunek.

Kto stoi za zamachem na Elizę w 4296. odcinku "Pierwszej miłości"?

Tożsamość oraz motywy działania bezwzględnego przestępcy, który dybie na życie Elizy, wciąż pozostają tajemnicą. Choć główny cień podejrzeń pada na osoby z jej bezpośredniego otoczenia, na ten moment brakuje jednoznacznych dowodów wskazujących na konkretnego sprawcę. Widzowie będą zachodzić w głowę, czy za napaścią stoi Bolesław, Darek, czy może zupełnie inna postać. W 4296. odcinku "Pierwszej miłości" kluczowe okaże się jednak to, czy zaatakowanej kobiecie oraz Świdrowi uda się ujść z życiem z tej dramatycznej opresji.

Kiedy oglądać 4296. odcinek serialu "Pierwsza miłość"?

Premierowa emisja 4296. odcinka serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się w piątek, 27 listopada 2026 roku o godzinie 18.00 na antenie Polsatu. Produkcję można śledzić regularnie od poniedziałku do piątku o stałej porze. Wszystkie odsłony przygód bohaterów są ponadto dostępne w sieci za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go.

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