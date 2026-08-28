Gra z Cieniem. Helena w nowym sezonie zaryzykuje wolność, by uratować syna z domu dziecka

Helena wraca do Łodzi. Brawurowa misja ratunkowa w 2. sezonie "Gry z Cieniem"

W nadchodzących epizodach drugiego sezonu "Gry z Cieniem" widzowie nie uświadczą chwili oddechu w wątku Heleny Bielawskiej. Główna bohaterka, tuż po udanej ucieczce z więziennych murów, skieruje swoje kroki prosto do Łodzi, skupiając się wyłącznie na odzyskaniu małego Pawełka. Ponieważ chłopiec został umieszczony w sierocińcu, zdesperowana lekarka zignoruje wszelkie ostrzeżenia i rzuci się w wir niebezpiecznych działań, aby tylko znowu móc przytulić swojego małego syna. Sytuację dramatycznie utrudnia fakt, że kobieta wciąż widnieje na liście najbardziej poszukiwanych zbiegów, a nieustępliwy Witold Kosek (Marcin Hycnar) ani na moment nie przerywa pościgu. Każde potknięcie Bielawskiej grozi natychmiastowym aresztowaniem i ostateczną utratą szans na spotkanie z potomkiem.

Trzeba również pamiętać, że pojawienie się w łódzkich rewirach doprowadzi do nieuniknionej konfrontacji z Tomaszem Poradą, znanym szerzej jako Cień (Grzegorz Małecki). Odżyją dawne sentymenty, a na światło dzienne wyjdą nieznane dotąd sekrety, które jeszcze mocniej skomplikują i tak beznadziejne już położenie uciekinierki. Znak zapytania wisi nad tym, czy śmiała próba odbicia Pawełka nie przerodzi się w całkowitą katastrofę dla głównej bohaterki.

Nieustępliwy Kosek rusza w pościg. Drugi sezon "Gry z Cieniem" przyniesie nowe zagrożenia

Funkcjonariusz Witold Kosek nie zamierza okazywać litości uciekinierce, nawet biorąc pod uwagę jej szlachetne pobudki związane z ratowaniem własnego dziecka. Pościg przybierze na sile, a fakt, że poszukiwana lekarka powróci na stare śmieci, stworzy idealną okazję do zacieśnienia wokół niej policyjnej obławy. Z tego powodu Bielawska znajdzie się w potrzasku, zmuszona do podejmowania błyskawicznych decyzji w warunkach skrajnego stresu. Z jednej strony czas gra na jej niekorzyść w kwestii wyciągnięcia Pawełka z placówki, a z drugiej musi unikać jakichkolwiek podejrzanych kroków, które od razu zaalarmowałyby wszystkich ludzi Koska.

Napięcie w najnowszych epizodach serii drastycznie wzrośnie w momencie ponownego przecięcia się dróg Heleny i Tomasza. Porada przestanie funkcjonować w jej życiu jedynie jako echa dawnego romansu, stając się pełnoprawnym Cieniem, a więc figurą głęboko zanurzoną w wielką grę wywiadów, która swoją skalą znacznie przerasta osobiste dramaty głównej bohaterki. Ich kolejna konfrontacja z pewnością rozbudzi uśpione uczucia, ale co gorsza, brutalnie wciągnie lekarkę w niebezpieczne środowisko szpiegowskie, w którym zaufanie jest towarem deficytowym, a szczerość na co dzień po prostu nie istnieje.

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Kiedy nowe odcinki "Gry z Cieniem" trafią na ekrany? Data premiery drugiego sezonu w TVP1

Druga odsłona serialu "Gra z Cieniem" po raz kolejny zaprosi telewizyjną publiczność do mrocznego i pełnego zagadek uniwersum, w którym agenci wywiadu toczą bezwzględną walkę o przetrwanie każdego kolejnego dnia. Najnowsze odcinki zadebiutują na antenie telewizyjnej Jedynki już w niedzielny wieczór, 6 września 2026 roku, punktualnie o godzinie 20.25. Głośną produkcję tradycyjnie będzie można również śledzić za pośrednictwem internetowej platformy streamingowej TVP VOD.