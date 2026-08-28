Gra z Cieniem. Helena w nowym sezonie zaryzykuje wolność, by uratować syna z domu dziecka

Patrycja Kulej
Patrycja Kulej
2026-08-28 11:33

W nadchodzącej, drugiej odsłonie produkcji "Gra z Cieniem" Helena Bielawska (Natalia Rybicka) podejmie ogromne ryzyko, aby wyrwać swojego potomka z państwowej placówki. Zbiegła z zakładu karnego lekarka obierze kurs na Łódź, mając pełną świadomość, że to właśnie tam grozi jej największe niebezpieczeństwo dekonspiracji. Pawełek (Iwan Małachow) trafi pod opiekę domu dziecka, jednak jego matka nie ma zamiaru siedzieć z założonymi rękami. Wspólnie ze Staszką (Kinga Preis) zaplanuje brawurową operację, która niesie ze sobą groźbę tragicznego finału. Walka o odzyskanie chłopca zdominuje fabułę nowych odcinków.

Gra z Cieniem, sezon 2, Helena (Natalia Rybicka)
Autor: TVP/ Materiały prasowe

Helena wraca do Łodzi. Brawurowa misja ratunkowa w 2. sezonie "Gry z Cieniem"

W nadchodzących epizodach drugiego sezonu "Gry z Cieniem" widzowie nie uświadczą chwili oddechu w wątku Heleny Bielawskiej. Główna bohaterka, tuż po udanej ucieczce z więziennych murów, skieruje swoje kroki prosto do Łodzi, skupiając się wyłącznie na odzyskaniu małego Pawełka. Ponieważ chłopiec został umieszczony w sierocińcu, zdesperowana lekarka zignoruje wszelkie ostrzeżenia i rzuci się w wir niebezpiecznych działań, aby tylko znowu móc przytulić swojego małego syna. Sytuację dramatycznie utrudnia fakt, że kobieta wciąż widnieje na liście najbardziej poszukiwanych zbiegów, a nieustępliwy Witold Kosek (Marcin Hycnar) ani na moment nie przerywa pościgu. Każde potknięcie Bielawskiej grozi natychmiastowym aresztowaniem i ostateczną utratą szans na spotkanie z potomkiem.

Trzeba również pamiętać, że pojawienie się w łódzkich rewirach doprowadzi do nieuniknionej konfrontacji z Tomaszem Poradą, znanym szerzej jako Cień (Grzegorz Małecki). Odżyją dawne sentymenty, a na światło dzienne wyjdą nieznane dotąd sekrety, które jeszcze mocniej skomplikują i tak beznadziejne już położenie uciekinierki. Znak zapytania wisi nad tym, czy śmiała próba odbicia Pawełka nie przerodzi się w całkowitą katastrofę dla głównej bohaterki.

Nieustępliwy Kosek rusza w pościg. Drugi sezon "Gry z Cieniem" przyniesie nowe zagrożenia

Funkcjonariusz Witold Kosek nie zamierza okazywać litości uciekinierce, nawet biorąc pod uwagę jej szlachetne pobudki związane z ratowaniem własnego dziecka. Pościg przybierze na sile, a fakt, że poszukiwana lekarka powróci na stare śmieci, stworzy idealną okazję do zacieśnienia wokół niej policyjnej obławy. Z tego powodu Bielawska znajdzie się w potrzasku, zmuszona do podejmowania błyskawicznych decyzji w warunkach skrajnego stresu. Z jednej strony czas gra na jej niekorzyść w kwestii wyciągnięcia Pawełka z placówki, a z drugiej musi unikać jakichkolwiek podejrzanych kroków, które od razu zaalarmowałyby wszystkich ludzi Koska.

Napięcie w najnowszych epizodach serii drastycznie wzrośnie w momencie ponownego przecięcia się dróg Heleny i Tomasza. Porada przestanie funkcjonować w jej życiu jedynie jako echa dawnego romansu, stając się pełnoprawnym Cieniem, a więc figurą głęboko zanurzoną w wielką grę wywiadów, która swoją skalą znacznie przerasta osobiste dramaty głównej bohaterki. Ich kolejna konfrontacja z pewnością rozbudzi uśpione uczucia, ale co gorsza, brutalnie wciągnie lekarkę w niebezpieczne środowisko szpiegowskie, w którym zaufanie jest towarem deficytowym, a szczerość na co dzień po prostu nie istnieje.

Gra z Cieniem, sezon 2, Helena (Natalia Rybicka)
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Kiedy nowe odcinki "Gry z Cieniem" trafią na ekrany? Data premiery drugiego sezonu w TVP1

Druga odsłona serialu "Gra z Cieniem" po raz kolejny zaprosi telewizyjną publiczność do mrocznego i pełnego zagadek uniwersum, w którym agenci wywiadu toczą bezwzględną walkę o przetrwanie każdego kolejnego dnia. Najnowsze odcinki zadebiutują na antenie telewizyjnej Jedynki już w niedzielny wieczór, 6 września 2026 roku, punktualnie o godzinie 20.25. Głośną produkcję tradycyjnie będzie można również śledzić za pośrednictwem internetowej platformy streamingowej TVP VOD.

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