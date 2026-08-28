Barwy szczęścia: Kodur domaga się testu na narkotyki. Zdecydowana reakcja Renaty

Barwy szczęścia, odcinek 3395: Kodur zażąda od Renaty testu na narkotyki! Jej reakcja wszystko przekreśli?

Po wakacyjnej przerwie widzowie "Barw szczęścia" będą świadkami, jak Renata (Anna Mrozowska) znajdzie się w trudnym położeniu, a Marcin Kodur (Oskar Stoczyński) straci zaufanie do jej zapewnień. W 3395. odcinku konflikt między partnerami wejdzie na zupełnie nowy poziom. Policjant nabierze coraz większych podejrzeń wobec ukochanej, która z jednej strony zignoruje oferowaną pomoc, a z drugiej zareaguje chorobliwą zazdrością, często prowokując domowe kłótnie.

W nowych odcinkach Kodur w końcu zażąda od partnerki przeprowadzenia testu narkotykowego. Odpowiedź Renaty będzie błyskawiczna: stanowczo odmówi. Biorąc pod uwagę jej wcześniejsze, potajemne zdobywanie używek i niechęć do odwyku, taka postawa tylko utwierdzi Marcina w jego przypuszczeniach. Pozostaje pytanie, czy bohaterka faktycznie ukrywa nawrót nałogu, czy też sama sugestia o teście została przez nią odebrana jako ostateczny brak zaufania ze strony partnera.

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"Barwy szczęścia", odcinek 3395: Renata odmówi testu i odrzuci pomoc Dominiki

Nie tylko Marcin zauważy pogarszający się stan Renaty w powakacyjnych odcinkach "Barw szczęścia". Dominika (Karolina Chapko) również podejmie próby wsparcia przyjaciółki. W 3395. odsłonie serialu zacznie przekonywać ją do ponownego podjęcia terapii odwykowej. Niestety, Renata potraktuje te starania jako kolejną ingerencję w jej prywatność i zignoruje argumenty zarówno Marcina, jak i Dominiki. Zwiększająca się presja ze strony najbliższych tylko pogłębi jej dystans.

Przyjaźń Dominiki i Renaty w nowym sezonie "Barw szczęścia" zakończy się?

W nowym sezonie "Barw szczęścia" poważnie ucierpi także relacja Renaty z Dominiką. Kobiety będą coraz częściej się spierać, a problem uzależnienia tylko zaogni ich nieporozumienia. Mimo że Dominika będzie próbowała pomóc wieloletniej przyjaciółce i wspólniczce, Renata nie dopuści do siebie myśli o możliwym powrocie do nałogu.

Jeśli w 3395. odcinku "Barw szczęścia" Renata kategorycznie odrzuci propozycję testu oraz powrotu na odwyk, zarówno Marcin, jak i Dominika zyskają dodatkowe powody do zmartwień. Nadchodzące wydarzenia zwiastują dalsze kłopoty, gdyż w kolejnych epizodach Kodur nie spuści oka ze swojej ukochanej.

Barwy szczęścia ZWIASTUN. Zmiany w obsadzie, szokujące sekrety i zwroty akcji!