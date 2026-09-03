Ewakuacja w Olecku. 38-latek groził podpaleniem butli z gazem

Interwencja służb przy ulicy Gołdapskiej

W niedzielę 30 sierpnia 2026 roku policjanci z Olecka zostali wezwani do budynku mieszkalnego przy ulicy Gołdapskiej, gdzie 38-letni mężczyzna zabarykadował się w piwnicy. Sprawca groził podpaleniem butli z gazem, co stworzyło bezpośrednie zagrożenie dla osób przebywających w obiekcie. Na miejsce niezwłocznie skierowano funkcjonariuszy policji oraz inne służby ratunkowe, które zabezpieczyły teren działań. Ze względów bezpieczeństwa podjęto decyzję o ewakuacji około 100 mieszkańców, którzy musieli opuścić budynek na czas prowadzenia akcji.

Zdecydowane działania policjanta z Olecka

Ważną rolę w zakończeniu niebezpiecznej sytuacji odegrał sierżant sztabowy Łukasz Laszkowski, który ocenił stan zagrożenia na miejscu zdarzenia. Wiedząc, że w pomieszczeniu znajduje się rozszczelniona butla z gazem, a zachowanie 38-latka jest nieprzewidywalne, funkcjonariusz podjął decyzję o siłowym wejściu do piwnicy. Dynamiczna interwencja pozwoliła na skuteczne obezwładnienie i zatrzymanie mężczyzny, zanim doszło do nieszczęścia. Policjant wykazał się właściwą oceną sytuacji oraz odpowiedzialnością za bezpieczeństwo mieszkańców znajdujących się w rejonie bloku.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla zatrzymanego

Podczas weryfikacji danych w policyjnych systemach ustalono, że zatrzymany 38-latek był poszukiwany do odbycia kary 150 dni pozbawienia wolności. Policjanci zebrali materiał dowodowy, na podstawie którego przedstawiono mężczyźnie trzy zarzuty, w tym sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób oraz czynną napaść na funkcjonariusza. Sprawca odpowie również za kierowanie pod adresem policjantów gróźb pozbawienia życia i uszkodzenia ciała. W środę 2 września 2026 roku Sąd Rejonowy w Olecku przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Źródło: Policja.pl