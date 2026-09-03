Felicita, odcinek 1: Nie spodziewały się tego po śmierci Kamila. List ujawni bolesną prawdę [ZDJĘCIA]

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W 1. odcinku "Felicita" jeden list zmieni życie Zośki i Oliwii
Początek pierwszego epizodu "Felicity" pokaże warszawską, poukładaną codzienność Zośki i jej nastoletniej córki. Wszystko jednak ulegnie zmianie, gdy na światło dzienne wyjdzie list, który dla Oliwii zostawił jej ojciec.
Ta enigmatyczna wiadomość zmusi bohaterki do opuszczenia Polski i wyruszenia do Włoch. Wyjazd okaże się wyzwaniem – matka będzie musiała skonfrontować się z unikana latami przeszłością, a córka zacznie odkrywać rodzinne tajemnice na własną rękę.
Zośka i Oliwia rozpoczną poszukiwania w 1. odcinku "Felicita"
Po przyjeździe do urokliwego Polignano a Mare kobiety wynajmą pokój w miejscowym pensjonacie. Zdecydowanie nie skupią się jednak na turystyce czy odpoczynku. Ich głównym zamierzeniem będzie odszukanie tajemniczej Giulii.
Bohaterki będą próbowały ustalić tożsamość Włoszki i zrozumieć, dlaczego zmarły Kamil wspomniał o niej w pożegnalnej wiadomości. Śledztwo zaprowadzi je prosto do osoby, która może całkowicie zburzyć ich dotychczasowe przekonania o minionych zdarzeniach.
W 1. odcinku "Felicita" Giulia od razu rozpozna Zośkę i Oliwię
Kluczowy moment nastąpi na włoskiej plaży. To właśnie tam dojdzie do spotkania z Giulią, która nie będzie potrzebowała żadnego wprowadzenia. Natychmiast domyśli się, kim są przyjezdne z Polski. Ta sytuacja będzie jednym z najważniejszych zwrotów akcji w debiutanckim odcinku. Okaże się bowiem, że kobieta wie o poszukujących znacznie więcej, niż one same mogłyby przypuszczać.
Włoski klimat, pełen szczerości i spokoju, zacznie też rzutować na relacje matki i córki. Wyjazd podyktowany chęcią rozwikłania rodzinnej tajemnicy, może przynieść im także głębokie, osobiste zmiany i nowe spojrzenie na siebie nawzajem.
"Felicita" - data i godzina emisji odcinka 1
Nowa produkcja "Felicita" gości na antenie TVP1 od poniedziałku do środy w wieczornym paśmie. Premiera 1. odcinka zaplanowana jest na poniedziałek, 7 września 2026 roku, o godzinie 20:30. Po emisji telewizyjnej, wszystkie odsłony serialu będzie można nadrobić za pośrednictwem platformy TVP VOD.
"Felicita" - opis serialu i obsada
"Felicita" to zrealizowany ze sporym rozmachem polsko-włoski serial obyczajowy, który złoży się na 26 odcinków. Reżyserem projektu jest Makary Janowski. Scenariusz oparto na powieściach: "Felicità" duetu Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz "Primo Amore" autorstwa Kamili Kisały, Anity Nawrockiej i Pawła Trześniowskiego.
Fabuła ogniskuje się wokół Zośki, warszawskiej psycholożki, która wraz z 17-letnią Oliwią wyrusza do włoskiego miasteczka Polignano a Mare. Powodem wyjazdu jest list zmarłego tragicznie Kamila. Na miejscu bohaterki dowiadują się o podwójnym życiu zmarłego. Mężczyzna we Włoszech ukrywał partnerkę, wychowywał małego synka Nico i inwestował w lokalne nieruchomości. Rozpoczyna się bolesna konfrontacja z przeszłością, w tle której toczy się walka o spadek i poszukiwanie ukojenia.
W rolach głównych widzowie zobaczą m.in.:
- Laurę Breszkę jako Zośkę,
- Dawida Ogrodnika jako Kamila,
- Klementynę Karnkowską jako Oliwię,
- Orianę Celentano jako Giulię,
- Francesco Petita jako Davide'a,
- Annę Dereszowską jako Ewkę.