Kto weźmie ślub w finale "Love is Blind: Polska"? Znamy godzinę emisji ostatniego odcinka

Finał "Love Is Blind: Polska". Zaskakujące decyzje w 10. odcinku

Ostatni etap eksperymentu zmusza bohaterów do podjęcia życiowych wyborów. Uczestnicy przeszli długą drogę, zaczynając od randek w zamkniętych kabinach, przez romantyczny wyjazd do Grecji, aż po konfrontację z codziennością w Warszawie, która zweryfikowała ich uczucia. Teraz nadszedł ostateczny czas na śluby.

Zbliżające się ceremonie wiążą się z ogromnym napięciem i niespodziewanymi sytuacjami. Marta zaczyna głośno kwestionować postawę Damiana i ma coraz więcej wątpliwości. Atmosferę wokół Julii podgrzewa jej mama, która prosto z mostu deklaruje, że jest przeciwna zamążpójściu swojej córki. Sytuację zakochanych komplikuje dodatkowo wizja ewentualnej emigracji do Norwegii, a los reszty par pozostaje wielką niewiadomą.

Zaskakujące rozstanie. Kto nie dotrwał do finału "Love Is Blind: Polska"?

Część relacji rozpadła się jeszcze przed finałowymi odcinkami. Malika i Krzysztof podjęli decyzję o zakończeniu swojego związku, dlatego zabraknie ich w decydującym momencie przed ołtarzem. W rezultacie tylko pozostałe pary będą miały szansę złożyć sobie przysięgę małżeńską, decydując o swojej życiowej przyszłości.

O której godzinie premiera finału "Love Is Blind: Polska" na Netflix?

Fani formatu nie będą musieli długo czekać na rozwiązanie miłosnych zagadek. Finałowy epizod polskiej edycji "Love Is Blind" trafi do biblioteki platformy Netflix 20 maja 2026 roku punktualnie o godzinie 9:00 rano.

Już od wczesnych godzin porannych subskrybenci będą mogli przekonać się na własne oczy, komu udało się odnaleźć prawdziwą miłość i wejść w związek małżeński, a kto uznał, że uczucie nie było wystarczająco silne.

Dodatkowy odcinek po finale "Love Is Blind: Polska"

Emocje nie opadną wraz z ostatnią ceremonią ślubną. Producenci przygotowali specjalny odcinek typu reunion, w którym wszyscy uczestnicy spotkają się ponownie przed kamerami po zakończeniu show. Rozmowa pozwoli ustalić, jak potoczyły się ich losy po zakończeniu zdjęć i czy formalne związki przetrwały próbę czasu. Obecnie Netflix nie podał jeszcze oficjalnej daty udostępnienia tego materiału.