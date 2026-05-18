"LOL: Kto Się Śmieje Ostatni". Znamy pierwsze gwiazdy 4. edycji polskiego show

"LOL: Kto Się Śmieje Ostatni" - czego dotyczy program?

Dziesięcioro gwiazd świata rozrywki ponownie zmierzy się w wyjątkowym wyzwaniu pełnym gagów i "pułapek śmiechu", próbując rozśmieszyć się nawzajem, jednocześnie powstrzymując własny śmiech. Nad całością, jak zawsze, czuwa gospodarz programu - legenda polskiej komedii, niezawodny "Wujek Czarek" - Cezary Pazura, który z właściwym sobie humorem prowadzi uczestników przez kolejne etapy rywalizacji. Najnowsza, czwarta już odsłona sześcioodcinkowej produkcji zadebiutuje w Prime Video już wkrótce.

"LOL: Kto Się Śmieje Ostatni" - uczestnicy 4. edycji

W 4. sezonie zobaczymy wyjątkową grupę uczestników reprezentujących różne pokolenia i style komediowe - wśród nich m.in. Tomasza Kota, jednego z najbardziej cenionych polskich aktorów, Klaudię Halejcio - aktorkę i influencerkę znaną z dużego dystansu do siebie i scenicznej energii, a także aktorkę Katarzynę Bujakiewicz, cenioną za autentyczność, poczucie humoru i charyzmę. W programie pojawią się również Mariusz Kałamaga, mistrz improwizacji i błyskotliwego humoru, oraz Jano - przedstawiciel młodego pokolenia twórców internetowych, który wnosi do show swój świeży, nieprzewidywalny styl.

Kolejni uczestnicy zostaną ujawnieni wkrótce. Jak przyznaje Tomasz Kot, udział w programie okazał się dla niego jednym z najbardziej nietypowych wyzwań w karierze:

Przez lata uczyłem się, jak wywoływać emocje na ekranie - ale nigdy nie przypuszczałem, że najtrudniejsze okaże się… nie reagować wcale. Kiedy wszyscy wokół robią wszystko, żeby cię rozśmieszyć, zachowanie powagi to prawdziwy ekstremalny sport aktorski. Mam nadzieję, że widzom spodobają się nasze starania - zarówno w rozśmieszaniu innych, jak i w powstrzymywaniu przed śmiechem samego siebie - i że będą się przy tym doskonale bawić, bo na szczęście dla nich - oni mogą się śmiać.

Podobne odczucia towarzyszyły Klaudii Halejcio, która podkreśla, że LOL to nie tylko rywalizacja z innymi uczestnikami, ale też test własnych granic: "Byłam przekonana, że całkiem nieźle kontroluję śmiech… aż do momentu, gdy trafiłam do pokoju pełnego ludzi, którzy zrobią wszystko, żeby mnie rozbawić. To starcie nie tylko z nimi, ale też z samą sobą!".

Program jest adaptacją odnoszącego sukcesy japońskiego formatu HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental, której producentem i prowadzącym jest Hitoshi Matsumoto zawiadujący dziesięciorgiem komików w walce na śmiech za zamkniętymi drzwiami. Format ten spotkał się z dużym uznaniem widzów na całym świecie i powstały jego lokalne wersje między innymi w Meksyku, Australii, Niemczech, Włoszech, Francji, Indiach, Hiszpanii, Kanadzie, Brazylii, Holandii, RPA, Irlandii, Polsce i innych krajach.

