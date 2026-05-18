Tobiasz i Oliwka z "Hotelu Paradise" ukrywają związek? Widzowie mają silne podejrzenia

Uczestnicy "Hotelu Paradise" przyłapani? Fani podejrzewają romans

Fani "Hotelu Paradise" bacznie obserwują profile społecznościowe uczestników, szukając ukrytych smaczków. Ostatnio na celowniku internautów znaleźli się Tobiasz i Oliwka, którzy chętnie dzielą się wspólnymi chwilami w sieci. Duet pojawił się chociażby na juwenaliach w Rzeszowie, gdzie bawili się u boku znajomych z 12. sezonu show. To właśnie te regularne spotkania rozgrzały wyobraźnię widzów, którzy podejrzewają, że łączy ich coś więcej niż tylko sympatia.

Zawiłe losy Tobiasza. Czy Weronika i Marta to skończony temat?

Droga Tobiasza w "Hotelu Paradise" była pełna zwrotów akcji. Na początku tworzył duet z Weroniką, jednak ich relacja rozpadła się przed wielkim finałem. W międzyczasie o względy mężczyzny mocno zabiegała Marta, ale jej starania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

Zdjęcia do programu kręcono na początku roku, co daje sporo przestrzeni na zmiany w relacjach między uczestnikami po powrocie. Świadczyć może o tym nagranie z samochodu, na którym widać, jak zmęczona Oliwka drzemie na fotelu pasażera u boku prowadzącego auto Tobiasza. Internauci natychmiast zaczęli dopytywać, czy za tą przyjaźnią kryje się płomienny romans.

Walka o finał trwa. Oliwka i Denis wciąż w grze

Warto pamiętać, że na ekranach Oliwka wciąż znajduje się w rajskiej willi, gdzie walczy o przetrwanie w parze z Denisem. Wciąż ma realne szanse na dotarcie do wielkiego finału. Mimo rosnącego zainteresowania internautów, ani Tobiasz, ani Oliwka nie odnieśli się do krążących plotek i nie potwierdzili oficjalnie, czy są w związku.

Widzowie są jednak pewni, że tak częste wyjazdy i spotkania nie mogą być dziełem przypadku. Zastanawiają się, czy po zejściu z planu "Hotelu Paradise" narodziło się między nimi szczere uczucie. O tym, jak potoczyły się losy tej dwójki, z pewnością dowiemy się w swoim czasie.

Rusza Hotel Paradise 12