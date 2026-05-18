Barwy szczęścia, odcinek 3387: Dramat Renaty! Prawda o licytacji wyjdzie na jaw. Jej reakcja zszokuje Dominikę

Dominika przejmie "Feel Good" w 3387 odcinku "Barw szczęścia"

W najnowszym epizodzie serialu "Barwy szczęścia" Dominika ostatecznie posłucha rady Sebastiana i weźmie sprawy w swoje ręce. Postanowi stanąć do walki o przejęcie lokalu na własność. Po problemach ze Stefaniakiem (Paweł Ławrynowicz) kobieta nie będzie chciała ryzykować współpracy z kolejnym najemcą, który mógłby ich wyrzucić.

Bloch-Kowalska nie poinformuje o swoich planach Renaty, która będzie przebywać w ośrodku uzależnień. Dzięki wsparciu męża wygra licytację, jednak jej radość zostanie brutalnie przerwana. Tuż po zakończeniu formalności para niespodziewanie spotka przyjaciółkę, która na własne życzenie opuści odwyk.

- Renata? - zdziwi się Sebastian.

Zaskakujące odkrycie Renaty w "Barwach szczęścia"

W 3387. odcinku "Barw szczęścia" Renata dozna szoku, gdy dowie się o działaniach wspólniczki. Odkryje, że Dominika wygrała licytację za ogromną kwotę, doskonale wiedząc, że po odwyku nie będzie jej stać na spłatę tak dużego zobowiązania.

- Milion sto tysięcy złotych? Mnie nie stać na taki kredyt... - przyzna im Renata.

To właśnie wtedy prawda dotrze do Nowak. Widząc zakłopotane twarze Dominiki i Sebastiana, zrozumie ich prawdziwe intencje.

- Wy się po prostu chcecie mnie pozbyć, tak? - wyrzuci im otwarcie Nowak.

Koniec przyjaźni w "Barwach szczęścia"?

Taka reakcja Renaty załamie Dominikę. Kobieta będzie obawiać się, że jej działania bezpowrotnie zniszczyły ich relację. Bloch-Kowalska zda sobie sprawę z konsekwencji swojego postępowania. Z niepokojem zacznie myśleć o przyszłości ich przyjaźni.

W 3390. odcinku "Barw szczęścia" widzowie zobaczą jednak, że Renata wróci do "Feel Good". Nowa właścicielka lokalu nie zwolni przyjaciółki, choć atmosfera między nimi pozostanie napięta.