Oliwka i Tomek wrócą do siebie w 3387 odcinku „Barw szczęścia”? Decyzja zaskoczy widzów

„Barwy szczęścia” odcinek 3387 – kiedy emisja w TVP2?

W 3387. odsłonie „Barw szczęścia” Tomek dowie się, że Oliwka wynajęła tani pokój w hotelu Stańskich po ich rozstaniu. Kępski, będący jednym z głównych inwestorów w tym biznesie, nie ukryje oburzenia. Justin, który załatwi dziewczynie lokum, zatai tę informację przed swoim wspólnikiem.

Kępski w 3387. odcinku zdemaskuje tę intrygę podczas wizyty w hotelu. Przypadkiem spotka Oliwkę na schodach, choć dziewczyna już tam nie będzie pracować. Zbrowska od razu zbliży się do byłego partnera, rodząc pytanie o ewentualny powrót.

Oliwka w rozterce w 3387 odcinku „Barw szczęścia”

W 3387. odcinku Justin spróbuje pocieszyć przygnębionego Tomka. Skotnicki z optymizmem oceni szanse na odbudowę relacji Oliwki i Kępskiego. Z kolei Madzia zacznie mieć poważne wątpliwości.

- Może tego wszystkiego jeszcze nie przekreśliła? Może nie podjęła jakiejś takiej drastycznej decyzji?

Oliwka w 3387. epizodzie „Barw szczęścia” znajdzie się w rozterce. Z jednej strony nie odczuje braku Tomka, z drugiej – pytanie Madzi o przyszłość związku okaże się trudne do zbycia.

- Tęsknisz za nim w ogóle? Czy wrócicie do siebie jeszcze?

- Nie wiem.

Przymusowa wyprowadzka zadecyduje o przyszłości Zbrowskiej w 3390 odcinku „Barw szczęścia”!

Sytuacja w 3390. odcinku „Barw szczęścia” zmusi Oliwkę do działania. Do hotelu ze Stanów Zjednoczonych wrócą Bruno i Karolina, którzy nie będą wiedzieli o tanim zakwaterowaniu zaaranżowanym przez Justina. Zbrowska będzie musiała opuścić to miejsce.

Widzowie dowiedzą się wkrótce, czy w 3390. odcinku bohaterka zdecyduje się na powrót do Tomka, czy dołączy do Madzi. Istnieje również możliwość, że jej relacja z Kępskim zostanie definitywnie zakończona.