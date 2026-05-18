Tomaszewski ocenia pożegnanie Lewandowskiego. Wskazuje na egoizm w drużynie i podpowiada nowy klub

Rozczarowanie postawą kolegów z Barcelony

Emocjonalne pożegnanie Roberta Lewandowskiego z FC Barceloną było szeroko komentowane, a głos w tej sprawie zabrał również Jan Tomaszewski. Legendarny polski bramkarz bez litości ocenił zachowanie zawodników z drużyny „Dumy Katalonii”. Według niego, gracze wykazali się ogromnym egoizmem, nie wspierając polskiego napastnika w zdobyciu pożegnalnego gola w jego ostatnim występie na Camp Nou. Dodatkowo Tomaszewski podzielił się nieoczekiwaną sugestią dotyczącą przyszłego pracodawcy "Lewego", wskazując na zalety gry w lidze saudyjskiej.

Mimo że kibice Barcelony przygotowali wspaniałą oprawę i godnie pożegnali Lewandowskiego, Jan Tomaszewski dopatrzył się mankamentów. Były golkiper reprezentacji Polski zwrócił uwagę na egoistyczną postawę kolegów z boiska. Zauważył, że nawet w meczu z Betisem, wygranym 3:1, partnerzy z drużyny nie pomogli Lewandowskiemu w strzeleniu 120. gola w barwach klubu.

Tomaszewski o Raphinhii: Wyszło szydło z worka

Głównym obiektem krytyki Tomaszewskiego stał się Raphinha. W dogodnej sytuacji Brazylijczyk zdecydował się na indywidualne wykończenie akcji, zamiast obsłużyć lepiej ustawionego Lewandowskiego. Zdaniem byłego bramkarza, takie zachowanie nie było incydentem, lecz odzwierciedleniem relacji w zespole podczas całego sezonu.

„Z Raphinhii wyszedł po prostu jego charakter. Jak nie podawał podczas wcześniejszych spotkań, to tutaj również nie podawał - uważa Tomaszewski. - W takim meczu, żeby nie zagrać pod Roberta... tutaj wychodzi taki samolubny charakter. Wyszło szydło z worka”

Były zawodnik podkreślił również, że Lewandowski po tak okazałym pożegnaniu z kibicami na Camp Nou, nie powinien brać udziału w ostatnim, wyjazdowym spotkaniu z Valencią.

„Wydaje mi się, że tu już klamka zapadła i Robert na ten mecz nie powinien w ogóle pojechać, bo pożegnał się z kibicami”

Arabia Saudyjska idealnym kierunkiem dla Lewandowskiego?

Jan Tomaszewski wysunął również zaskakującą propozycję dotyczącą przyszłości Lewandowskiego. Jego zdaniem, polski napastnik nie powinien szukać angażu w kolejnym czołowym europejskim klubie, lecz przenieść się do Arabii Saudyjskiej.

„Gdybym ja był na miejscu Roberta, wybrałbym Arabię Saudyjską. Tam jest pełen spokój, pełen luz i pełen komfort”

Tomaszewski nie zgadza się z opiniami, że gra na Bliskim Wschodzie negatywnie wpłynęłaby na formę Lewandowskiego w reprezentacji. Jako przykłady zawodników, którzy z powodzeniem łączą grę w tamtejszych klubach z występami w kadrze, podał Cristiano Ronaldo oraz Krzysztofa Piątka. Co więcej, według Tomaszewskiego, przeprowadzka do Arabii Saudyjskiej pozwoliłaby Lewandowskiemu odbudować swoją pozycję absolutnego lidera na boisku.

„Jestem przekonany, że tam jego gra będzie bardziej przypominała tę z Bayernu Monachium. Na niego będą grali. Królem strzelców lidze arabskiej będzie Robert Lewandowski”