Agnieszka z "Farmy" zdradza prawdę o relacjach po programie. Zapowiada niespodziankę

Agnieszka o kontaktach z uczestnikami "Farmy"

Po opuszczeniu wiejskiego gospodarstwa bohaterowie wrócili do swojej codzienności, jednak fani wciąż dopytują o ich relacje. Jedna z internautek zapytała Agnieszkę na Instagramie, czy nadal rozmawia ze wszystkimi osobami z hitowego show Polsatu.

Była uczestniczka nie unikała odpowiedzi, dzieląc się swoimi przemyśleniami:

Każdy z nas miał zupełnie inny charakter, więc nie z każdym załapałam jakiś super kontakt, żeby mogła być z tego relacja na lata, ale z nikim nie mam złej krwi i wszystkim życzę dobrze, niech każdy robi swoje - napisala Agnieszka i dodała: - Są tacy, z którymi jest mi bliżej i może nasze drogi jeszcze się skrzyżują i zrobimy coś fajnego dla was.

Słowa Agnieszki pokazują, że choć nie wszystkie znajomości przerodziły się w trwałe przyjaźnie, po programie nie ma między uczestnikami złych emocji.

W tak dynamicznym i pełnym wyzwań programie to całkowicie normalne, że jedni zbliżają się do siebie bardziej, a inni zachowują jedynie poprawny kontakt. Agnieszka, która w trakcie 5. edycji wzbudzała mnóstwo emocji i należała do najbardziej dyskutowanych postaci, wzbudza szczególne zainteresowanie tym, z kim obecnie trzyma się najbliżej.

Jednak to dalsza część jej wypowiedzi wywołała największe poruszenie. Ta enigmatyczna zapowiedź błyskawicznie podsyciła ciekawość internautów. Choć szczegóły wciąż pozostają tajemnicą, wszystko wskazuje na to, że Agnieszka i wybrani uczestnicy „Farmy” szykują wspólny projekt, który wkrótce ujrzy światło dzienne.

Widzowie "Farmy" liczą na więcej

Mimo że kamery zgasły, popularność bohaterów programu wcale nie słabnie. Fani z zaangażowaniem śledzą ich aktywność w mediach społecznościowych, mając nadzieję, że znajomości nawiązane w trudnych warunkach przetrwają i zaowocują nowymi inicjatywami.