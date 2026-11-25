Autor: Materiały dystrybutora / Materiały prasowe

Widzowie zgromadzeni w Kinie Muranów jako pierwsi w Polsce zobaczą zupełnie nowy show, który w regularnym repertuarze pojawi się dopiero na początku grudnia. „Pada śnieg!” przenosi publiczność do obsypanego białym puchem Zimowego Pałacu w Maastricht. W programie znalazły się najpiękniejsze kolędy, klasyczne walce, świąteczne przeboje oraz pełne humoru i wzruszeń muzyczne niespodzianki, z których słynie holenderski skrzypek i dyrygent.

Najnowsza produkcja wyróżnia się dużym rozmachem inscenizacyjnym. W jednym z najbardziej spektakularnych momentów wieczoru na estradę wkracza stuosobowy chór męski z pochodniami w dłoniach. Szczególnym punktem programu, będącym ukłonem artysty w stronę polskiej publiczności, jest wykonanie kolędy „Lulajże, Jezuniu” w języku polskim. Podczas koncertu wystąpi również doskonale znana publiczności młoda wokalistka Emma Kok z ponadczasowym przebojem „Let It Snow!”. Oprawę muzyczną dopełniają wirujące na lodzie pary łyżwiarzy, padający śnieg oraz baśniowa, zimowa scenografia.

Dla polskich widzów retransmisję ponownie poprowadzi Maja Jasińska, flecistka Orkiestry Johanna Straussa i ambasadorka koncertów André Rieu w Polsce. Dodatkową atrakcją specjalnego pokazu przedpremierowego będą zestawy upominkowe przygotowane dla widzów zgromadzonych na sali. Partnerem specjalnego seansu w Kinie Muranów jest marka Ziaja.

Czas trwania: około 2 godzin i 50 minut (w tym jedna przerwa)

Wersja z polskimi napisami

Pokazy w kinach w całej Polsce w grudniu 2026 oraz styczniu 2027

O KinoMaestro.pl

KinoMaestro.pl to marka stworzona przez poznańską firmę Ferment Kolektiv, która od ponad 18 lat wyznacza standardy w obszarze filmu i kina w Polsce. Specjalizując się w dystrybucji kontentu alternatywnego, KinoMaestro.pl oferuje transmisje i retransmisje oper, baletów oraz koncertów z najważniejszych scen świata, w tym z Opéra national de Paris, Wiener Staatsoper, mediolańskiej La Scali czy Festiwalu w Bayreuth. W portfolio marki znajdują się także cykle takie jak „Wystawa w Kinie” oraz koncerty André Rieu i jego Orkiestry Johanna Straussa.

Od momentu powstania w 2021 roku KinoMaestro.pl zrealizowało ponad 5.100 seansów w kinach całej Polski, gromadząc ponad 236.000 widzów. Marka konsekwentnie poszerza swoją ofertę o produkcje skierowane do najmłodszych widzów, dbając o najwyższą jakość prezentowanych treści.

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