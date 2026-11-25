O czym jest film?

Olka jest młodą weterynarz na wsi. Przed wszystkimi udaje, że ma życie jak z rolek. Prawda jest mniej kolorowa: jest o krok od bankructwa i od utraty gospodarstwa po babci. Kiedy na horyzoncie pojawia się spotkanie z dziewczynami z podstawówki, tymi samymi, które kiedyś się z niej śmiały, kłamstewka wymykają się spod kontroli. Wtedy z planem ratunkowym wkracza Karina.

Tyle, że Karina sama też ma problemy. Po 8 latach jej związek z Szymonem (Piotr Stramowski) przechodzi pierwszy poważny kryzys i w powietrzu wisi rozwód. A ojciec Szymona i Olki - Franciszek (Krzysztof Stelmaszyk), postanawia na stare lata „spłonąć, a nie zwiędnąć”, ku przerażeniu całej rodziny.

Szybko okazuje się, że nie tylko Olka podkolorowuje rzeczywistość. Ile prawdy jest w idealnych relacjach jej koleżanek? I czy podstawiony narzeczony nie obudzi przypadkiem kogoś, kto od lat był tuż obok?

Autor: Dystrybucja Mówi Serwis Mikołaj Tym/ Materiały prasowe

Kto jest kim? Mini przewodnik po drugiej części filmu.

KARINA (Julia Kamińska) – wydaje jej się, że wszystko ma pod kontrolą, do momentu aż zorientuje się, że sypie jej się związek.

– wydaje jej się, że wszystko ma pod kontrolą, do momentu aż zorientuje się, że sypie jej się związek. SZYMON (Piotr Stramowski) – czym innym jest się zakochać, a czym innym kochać. Szczególnie po 8 latach związku z Kariną, gdy pojawi się w relacji presja i rutyna.

– czym innym jest się zakochać, a czym innym kochać. Szczególnie po 8 latach związku z Kariną, gdy pojawi się w relacji presja i rutyna. OLKA siostra Szymona (Aleksandra Grabowska) – młoda weterynarz, która jest na skraju bankructwa i utraty gospodarstwa po babci. Tak jak kocha zwierzęta, tak kompletnie nie ma głowy do prowadzenia biznesu.

– młoda weterynarz, która jest na skraju bankructwa i utraty gospodarstwa po babci. Tak jak kocha zwierzęta, tak kompletnie nie ma głowy do prowadzenia biznesu. OJCIEC SZYMONA I OLKI, Franciszek ( Krzysztof Stelmaszyk) – jak mawiał Aleksander Wielki: „lepiej spłonąć niż zwiędnąć” i ten bohater bierze to dosłownie do serca. Czy warto gonić za miłością w jego wieku?

– jak mawiał Aleksander Wielki: „lepiej spłonąć niż zwiędnąć” i ten bohater bierze to dosłownie do serca. Czy warto gonić za miłością w jego wieku? ZASKAKUJĄCO WAŻNY I ODWAŻNY (Marek Kalita) w cudownej roli wsparcia moralnego dla Krzysztofa Stelmaszyka, który kompletnie postradał rozum!

w cudownej roli wsparcia moralnego dla Krzysztofa Stelmaszyka, który kompletnie postradał rozum! SĄSIAD OLKI Tomek (Sebastian Dela) – Przyjaciel z dzieciństwa, czy ktoś więcej?

– Przyjaciel z dzieciństwa, czy ktoś więcej? PODSTAWIONY NARZECZONY (Mateusz Janicki) – Tak zawodowo wejdzie w rolę, że przy okazji o budzi do działania spokojnego dotąd sąsiada Olki, Tomka.

– Tak zawodowo wejdzie w rolę, że przy okazji o 3 KOLEŻANKI OLKI Z PODSTAWÓWKI, które naśmiewały się z niej w dzieciństwie (Emma Giegżno, Magdalena Perlińska i Josie Kwaśniewska)

(Emma Giegżno, Magdalena Perlińska i Josie Kwaśniewska) DZIEWCZYNA, KTÓREJ WPADŁ W OKO TOMEK (Aleksandra Nowosadko) Serca nie oszukasz? Lepiej sprawdzić, niż żałować, że się nie spróbowało.

Serca nie oszukasz? Lepiej sprawdzić, niż żałować, że się nie spróbowało. KOMORNIK SĄDOWY, któremu nic nie umknie (Jacek Borusiński)

Reżyseria: Bartek Prokopowicz, w rolach głównych występują: Aleksandra Grabowska, Sebastian Dela, Julia Kamińska, Krzysztof Stelmaszyk, Piotr Stramowski, Mateusz Janicki, Emma Giegżno, Magdalena Perlińska, Marek Kalita, Jacek Borusiński, Mateusz Racki, Olga Miłaszewska, Jan Szydłowski, Aleksandra Nowosadko, Maciej Nawrocki, Josie Kwaśniewska ze specjalnym udziałem Grażyny Szapołowskiej oraz Piotra Adamczyka

Produkcja: TFP, Koprodukcja: Grupa Polsat Plus

Dystrybucja: Dystrybucja Mówi Serwis we współpracy z Media Squad Distribution

Film powstał przy wsparciu Funduszu Filmowego Kujawy Pomorze.

„Narzeczony na niby 2” – Serca nie oszukasz! Nowe dramy. Rozstania i powroty.

Od 15 stycznia 2027 w kinach!

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