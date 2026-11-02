Prosty i szybki przepis na rogale świętomarcińskie. Zrobi je nawet dziecko!

Rogale świętomarcińskie to tradycyjny przysmak związany z Poznaniem i obchodami dnia św. Marcina, który przypada 11 listopada.

Jeśli nie mamy czasu na przygotowanie klasycznego ciasta półfrancuskiego, możemy zrobić prostszą wersję rogalików z gotowego ciasta francuskiego i nadzienia z białego maku, miodu, orzechów oraz rodzynek.

Przygotowanie wypieków jest nieskomplikowane: wystarczy przygotować masę makową, pokroić ciasto na trójkąty, nałożyć nadzienie, zwinąć rogaliki i upiec je na złoty kolor.

To dobry pomysł na wspólne listopadowe pieczenie, w którym dzieci mogą pomóc przy nakładaniu farszu i dekorowaniu, pamiętając jednak, że obsługę piekarnika należy zostawić dorosłym.

Choć nie będą to oryginalne rogale, to z pewnością Wasi domownicy ucieszą się z takiej formy słodkości w jeden z listopadowych wieczorów. Z gotowego ciasta francuskiego i kilku składników wyczarujemy słodkie rogaliki, które świetnie sprawdzą się na listopadowy podwieczorek.

Składniki na szybkie rogale świętomarcińskie

Do przygotowania uproszczonej wersji potrzebujemy:

1 opakowania gotowego ciasta francuskiego,

150 g białego maku,

3 łyżek miodu,

2 łyżek drobno posiekanych orzechów,

2 łyżek rodzynek,

2 łyżek pokruszonych biszkoptów lub herbatników,

1 jajka do posmarowania,

cukru pudru do dekoracji.

Eska Commentary | 27.10.2026

Jak zrobić szybkie rogale śwętomarcińskie krok po kroku?

Na początku przygotowujemy nadzienie. Biały mak zalewamy wrzątkiem i odstawiamy na około 20–30 minut, a następnie dokładnie odsączamy. Możemy go zmielić w maszynce lub użyć gotowego, przygotowanego do wypieków maku. Dodajemy miód, posiekane orzechy, rodzynki i pokruszone biszkopty. Wszystko dokładnie mieszamy. Masa powinna być gęsta, ale łatwa do nakładania. Jeśli jest zbyt sucha, można dodać odrobinę miodu.

Ciasto francuskie rozwijamy na blacie i kroimy na trójkąty. Na szerszej części każdego z nich nakładamy niewielką porcję nadzienia. Następnie zwijamy ciasto w kierunku wierzchołka, formując rogaliki, i delikatnie zaginamy ich końce. Gotowe wypieki układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, zachowując odstępy. Wierzch smarujemy roztrzepanym jajkiem.

Rogaliki pieczemy w piekarniku nagrzanym do 200 stopni Celsjusza przez około 15–20 minut, aż będą złociste i wyrośnięte. Po wystudzeniu możemy oprószyć je cukrem pudrem albo polać prostym lukrem. To przepis, w którym dzieci mogą pomóc przy nakładaniu nadzienia, zwijaniu ciasta i dekorowaniu gotowych wypieków. Przy obsłudze piekarnika i gorących składników powinien jednak pomagać dorosły.

Warto zaznaczyć, że jest to szybka, domowa wariacja inspirowana rogalami świętomarcińskimi, a nie tradycyjny wypiek z certyfikowanym oznaczeniem. Oryginalne rogale przygotowuje się z ciasta półfrancuskiego i nadzienia na bazie białego maku według znacznie bardziej rozbudowanej receptury.