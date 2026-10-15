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W poprzednim odcinku Hancer i Cihan spędzili noc w chacie ukrytej w głębi lasu. Derya wpadła we własną pułapkę i poniosła konsekwencje podstępu, który sama przygotowała. W domu narastało napięcie między Sinem a Melihem, a dziewczyna podjęła decyzję o wyprowadzce. Niespodziewanie Beyza zaprosiła Hancer na uroczystość odnowienia przysięgi małżeńskiej z Cihanem. Co wydarzy się dalej?
„Panna młoda” odcinek 231 - streszczenie
Hancer zacznie podejrzewać, że Melih zamierza ją zostawić. W tym samym czasie w domu ruszą gorączkowe przygotowania do ceremonii odnowienia przysięgi małżeńskiej Cihana i Beyzy. Niespodziewanie Mine znajdzie naszyjnik należący do panny młodej. Przestraszona Gülsüm w panice wyrzuci biżuterię do śmieci. Derya zechce dopiec Yoncy i przetnie przewody elektryczne.
„Panna młoda” odcinek 231 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
231. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany w piątek, 23 października 2026 roku, na antenie TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 17:20. Wtedy okaże się, czy Hancer ma powody, by obawiać się odejścia Meliha.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, która od najmłodszych lat musiała radzić sobie sama. Jako sierota opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by zdobyć pieniądze na jego leczenie. Cihan, jedyny spadkobierca bogatej rodziny, zgadza się na aranżowane małżeństwo za namową matki, Mukadder. Po przeprowadzce do jego rezydencji Hancer odkrywa, że mieszka tam także Beyza, była żona Cihana. Mukadder planowała odesłać Hancer po narodzinach wnuka, lecz między małżonkami rodzi się uczucie. W serialu występują m.in.:
- Talya Çelebi jako Hançer
- Türkseve jako Cihan
- Can Tarakçı jako Cemil
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
- Elif Çapkin jako Yonca
- Ceren Yuksekkaya jako Derya
- Sidal Damar jako Sinem
- Günes Ebrar Özgül jako Mine
- Türker Kantar jako Emir
- Çisel Kuskan jako Beyza
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin