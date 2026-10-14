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W poprzednim odcinku Catalina i Pelayo postanowili dać sobie kolejną szansę i odbudować swój związek. Martina zgodziła się przyjść na podwieczorek u księżnej de Cerezuelos. Służba zaczęła zbierać pieniądze dla Virtudes, by mogła zacząć nowe życie. Jana i Manuel przenieśli Píę do chaty Ramony. Cruz miała żal do syna, bo zapomniał o ich wspólnym wyjściu. Tym razem napięcie znów da o sobie znać w pałacu.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 503 - streszczenie
Rómulo spróbuje przekonać Manuela, by nie szukał Gregoria i nie pakował się w niebezpieczeństwo. Salvador wyzna Maríi, że dostał propozycję pracy w innym pałacu. Do La Promesy przyjadą Teresa i jej mąż. Curro przyzna się Janie, że wciąż kocha Martinę. Cruz oznajmi Alonsowi, że ich małżeństwo dobiegło końca. Oboje będą jednak musieli zachować pozory przed otoczeniem.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 503 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
503. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” TVP2 wyemituje 21 października 2026 roku o godzinie 15:05. Cruz powie wtedy Alonsowi, że ich małżeństwo dobiegło końca. Mimo tej decyzji małżonkowie nie będą mogli od razu przestać udawać przed otoczeniem.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii, w posiadłości rodu Luján. Jana trafia tam jako służąca, by odkryć prawdę o zabójstwie matki i porwaniu brata. Jej plan komplikuje jednak uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu nieustannie zderzają się interesy arystokracji i służby, a bohaterowie walczą o miłość, pozycję i zemstę. W serialu występują m.in.:
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
- Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
- Teresa Quintero jako Candela García
- Carmen Asecas jako Catalina Luján
- Paula Losada jako Jimena
- Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
- Marga Martínez jako Petra Arcos
- Enrique Fortún jako Lope Ruiz
- Sara Molina jako María Fernández