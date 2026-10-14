W poprzednim odcinku Catalina i Pelayo postanowili dać sobie kolejną szansę i odbudować swój związek. Martina zgodziła się przyjść na podwieczorek u księżnej de Cerezuelos. Służba zaczęła zbierać pieniądze dla Virtudes, by mogła zacząć nowe życie. Jana i Manuel przenieśli Píę do chaty Ramony. Cruz miała żal do syna, bo zapomniał o ich wspólnym wyjściu. Tym razem napięcie znów da o sobie znać w pałacu.

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 503 - streszczenie

Rómulo spróbuje przekonać Manuela, by nie szukał Gregoria i nie pakował się w niebezpieczeństwo. Salvador wyzna Maríi, że dostał propozycję pracy w innym pałacu. Do La Promesy przyjadą Teresa i jej mąż. Curro przyzna się Janie, że wciąż kocha Martinę. Cruz oznajmi Alonsowi, że ich małżeństwo dobiegło końca. Oboje będą jednak musieli zachować pozory przed otoczeniem.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 503 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

503. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” TVP2 wyemituje 21 października 2026 roku o godzinie 15:05. Cruz powie wtedy Alonsowi, że ich małżeństwo dobiegło końca. Mimo tej decyzji małżonkowie nie będą mogli od razu przestać udawać przed otoczeniem.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii, w posiadłości rodu Luján. Jana trafia tam jako służąca, by odkryć prawdę o zabójstwie matki i porwaniu brata. Jej plan komplikuje jednak uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu nieustannie zderzają się interesy arystokracji i służby, a bohaterowie walczą o miłość, pozycję i zemstę. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández